Lara Álvarez y Pilar Rubio: el duelo de estilo más cañero con camiseta roquera

Si pensamos en los motivos más típicos del armario estos meses, las flores primaverales en todos los colores, las rayas marineras, los lunares XS, las hojas tropicales o incluso las frutas son algunos de los prints que se nos vendrían a la cabeza. Aunque eso no significa que todas las amantes de las tendencias se fije solamente en los que están aprobados por la pasarela en la estación del buen tiempo. La excepción a la norma de estilo es Lara Álvarez, que, incluso en pleno verano es fiel a su gusto personal y deja salir su lado más roquero luciendo camisetas negras con el logo de grupos de música. No es la única, su compañera de profesión, Pilar Rubio, también es aficionada de esta estética, por lo que animan a escapar de las propuestas más convencionales y lucir looks cañeros incluso en verano.

Este miércoles, Lara compartía en su perfil la última adquisición 100% espíritu rock & roll: una prenda negra de Mekkdes a medio camino entre vestido y camiseta con un estampado cañero que combinaba el logo de la firma con la palabra 'Attitude' sobre el que líneas en rosa fluorescente a modo de rayas creaban un print de garabato. Como decimos, el diseño se puede llevar tanto con unos pantalones como sin nada por debajo al ser lo bastante largo, que fue el caso que prefirió la presentadora de Supervivientes. Otro detalle que nos gusta es que lleva hombreras, un toque de tendencia que han incluido la mayoría de firmas en sus pasarelas para esta primavera y que actualiza las clásicas camisetas de algodón potenciando la parte del tronco. Lo mejor es que la prenda de la colección cápsula sigue a la venta por 66 € para quienes quieran hacerse con el diseño ideado por Patricia Ferreira, la directora creativa de la firma.

Un ropero 100% musical

Aunque si hay una celebridad española con una colección de ropa roquera digna de museo es Pilar Rubio. Desde siempre, la presentadora de El Hormiguero ha manifestado su amor por este género musical que no se ha quedado solo en su reproductor de música, ha llegado a trascender conquistando sus looks. Guns & Roses, Ozzy Osbourne o The Rolling Stones son algunos de los logos que podemos reconocer en su armario. Uno de los últimos que ha lucido es la camiseta de la banda británica Def Leppard, ya que ni siquiera en los meses de confinamiento ha dejado de lucir sus prendas cañeras a las que incluso ha customizado usando unas tijeras.

La tendencia evergreen

Y aunque en España el rock triunfa tanto como género musical que como tendencia, a nivel internacional sucede lo mismo. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio o incluso Kim Kardashian son algunas de las estrellas que han lucido a sus bandas favoritas en los últimos años. Aunque el hecho de que la propia Chiara Ferragni, la influencer por excelencia, cuente con estas prendas, demuestra que estamos ante una tendencia evergreen que podemos seguir llevando en los meses de verano.