¡Sorpresa! Georgina llevó un tercer look en Venecia, y es el más explosivo La modelo derrochó sensualidad gracias a su vestidazo de lentejuelas, que combinó con piezas de alta joyería

Lo de Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia es un veni, vidi, vinci en toda regla, y es que, año tras año, la modelo hace una visita exprés a La Mostra en la que apenas necesita unas horas para convertirse en la absoluta protagonista de la jornada. Ayer volvió a dar un claro ejemplo de ello, y es que, aunque lleva menos de 24 horas en la ciudad italiana, ya nos ha dejado tres looks de alto impacto que han generado miles de titulares y comentarios en todo el mundo. El último de ellos vino por sorpresa, y es que, después de pisar la alfombra roja con el que parecía que iba a convertirse el vestidazo de la noche, hizo un cambio exprés y posó ante las cámaras con un tercero, que resultó ser el más explosivo de todos. Con él, la novia (o prometida, según afirma la prensa internacional) de Cristiano Ronaldo se batía en duelo de moda consigo misma.

Fiel a su esencia

Georgina ha demostrado a lo largo de los años que tiene un estilo muy marcado a la hora de vestir y, aunque lo adapta a las tendencias del momento, no le gusta salirse de él. Su mayor seña de identidad es, sin duda, su sensualidad, y adora escoger diseños que potencien sus características curvas, siempre entallados a la cintura y con potentes escotes. Esta vez no ha querido cambiar de fórmula pero ha demostrado la versatilidad que puede tener, y es que los tres looks que ha llevado hasta el momento en Venecia siguen las citadas pautas pero consiguen estéticas muy diferentes. El primero, un impoluto traje blanco en clave working, el segundo, un romántico y sensual diseño satinado en rosa empolvado y el tercero, una creación en negro brillante que es pura explosividad.

Todo al negro

Para su tercer cambio de look, apostó por un vestido que parecía diseñado totalmente para ella, y es que cuenta con la silueta que a ella le encanta: patrón ceñido, escote corazón y gran abertura en la pierna. Se trata de una creación de la casa serbia Liastublla, especializada en conjuntos de invitada de lo más seductores, a la que había recurrido anteriormente. Está confeccionado en un tejido negro con pequeñísimas lentejuelas bordadas para aportar esa dosis extra de impacto ideal para una alfombra roja.

Joyas 'pétalo'

En cuanto a la joyería, no mantuvo las piezas que lució con el vestido anterior, sino que también las cambió. Concretamente se decantó por el conjunto 'Alellulia' de oro blanco y diamantes compuesto por una imponente gargantilla, maxipendientes y anillo XL, todo con forma de pétalo. Pertenence a la casa italiana Pasquale Bruni y tiene un precio apróximado de 15.700 dólares, es decir, unos 13.260 euros.

La modelo dejó su larga melena oscura suelta, peinada con raya al medio y ondas con efecto wet y apostó por un maquillaje en combinación de tonos tierra y rosados que potenciaban su bronceado.

