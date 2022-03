Los trucos de estilo de María F. Rubíes para evitar la sección 'premamá' durante su embarazo

El armario ya no es el mismo. Aunque no es hasta la mitad de septiembre que recibimos oficialmente el otoño, el final del verano comienza a ser cada vez más evidente. Atrás han quedado las escapadas al mar o a la montaña, es el momento de volver a casa. María Fernández-Rubíes ha sido de las primeras en volver a Madrid, disfrutando de la ciudad que ya se ha despedido de las jornadas más calurosas. Lo cual no significa que se corte en seco con la temporada anterior, todo lo contrario. Si algo nos permiten los looks es alargar ese espíritu estival relajado y, a la vez, seguir presumiendo de bronceado. ¿Cómo hacerlo? Según la influencer es tan sencillo como hacerse con una prenda que combine ambas cosas. Su última combinación es el mejor ejemplo de ello, mezcla en la que la estrella es un vestido midi (prenda que puedes reciclar las próximas semanas con una cazadora vaquera) con el que prolonga el estampado por excelencia de las vacaciones al tiempo que garantiza el 'efecto sunkissed'.

Ni rayas ni flores, María F. Rubíes confirma el 'print' del verano con su look premamá

Todas estaremos de acuerdo en que no hay un print que represente mejor el verano que las rayas. El estampado geométrico, tan relacionado con el mar, también tiene cabida en los estilismos de septiembre. Eso sí, mejor alejarse de franjas azuladas y optar, como es el caso del estreno de María, por las líneas negras. Que su diseño sea asimétrico (con diferentes grosores y alturas de rectas a uno y otro lado) supone una novedad respecto a los motivos más clásicos. Pero no es el único detalle de tendencia que hace que el vestido de Desigual nos sirva para recoger la esencia veraniega.

Es algo que también corre a cargo de las dos tonalidades enfrentadas: el blanco y el rojo. Y, ¿qué es lo que tienen en común estos dos colores además de ser sombras imprescindibles en cualquier fondo de armario? Que tanto el matiz más luminoso de la paleta como el más atrevido se caracterizan por potenciar al máximo el bronceado. En otras palabras, si a la vuelta de las vacaciones de verano queremos seguir presumiendo de los efectos del sol en la piel, ambos tonos serán grandes aliados. Aunque María ha optado por este vestido en la recta final de su embarazo (un diseño que es de la temporada pasada), lo cierto es que sigue sin formar parte de la sección premamá.

"No he llevado nada de 'embarazada' propiamente dicho, es todo ropa normal de las tiendas de siempre pero de una talla más o con formas elásticas ;)", le admitió la influencer a una de sus seguidoras. Algo que habíamos comprobado estos meses siguiendo de cerca sus nuevas adquisiciones. Otra peculiaridad que nos encanta es que María ha querido adaptar el típico capazo de la playa a su vuelta a la ciudad, combinando el look midi con un bolso de rafia obra de Etro bordado. Como toque final, unas zapatillas blancas de Adidas le pusieron el broche de oro a una mezcla comodísima que es la perfecta transición entre las dos estaciones.