Ni rayas ni flores, María F. Rubíes confirma el 'print' del verano con su look premamá En la recta final de su embarazo, la 'influencer' se ha enamorado de los motivos étnicos con este maxivestido

En una temporada veraniega en la que parece que las prendas lisas son las que predominan ya sea en la orilla del mar o en las desiertas jornadas urbanas, María Fernández-Rubíes se opone a esta tendencia. Si hay algo que convierte su armario en único, es la colección de estampados que colecciona año tras año. Gracias a ella, hemos podido conocer antes que nadie el furor que desencadenaría el tie dye, las maxiflores o las mariposas, algunos de los temas que triunfarían en los meses de calor. Lo que no veíamos venir es que el siguiente print que nos descubriría se alejaría tanto de los clásicos diseños que suelen regresar en esta época. Y es que su apuesta, durante la recta final de su embarazo, es todo lo contrario a las rayas marineras o a los lunares, que también parecían pisar con fuerza. En su último estilismo, un maxivestido, ha dejado claro que, lo nuevo para vestir a la última, son los dibujos tribales de este pueblo nativo.

El de la influencer, firmado por Stars Complements, recibe el nombre de Santorini. Aunque el estampado, más que acercarnos a la isla griega, nos transporta al otro lado del Atlántico, en concreto a los motivos que utilizaban los nativos americanos para sus vestimentas. El diseño promete sacarle el máximo partido a todos los tipos de cuerpos, ya que es un modelo oversize de talla única que nos imaginamos en cualquier jornada veraniega, en la que la que no puede faltar la comodidad. Además del diseño con print verde, como el de María, también está en color azul, fucsia, rojo o incluso negro, como se ve debajo de estas líneas, para quienes prefieran la clásica combinación.

Ya hemos comprobado que el diseño sigue disponible en la web por un precio de 85 euros, pese a que se trata de una talla única (aunque después de que lo haya llevado María, no sabemos durante cuánto tiempo). Y aunque nos cuesta imaginarnos las chanclas más allá de la piscina, lo cierto es que fue el calzado a prueba de agua -un modelo anaranjado de Havaianas a juego con su manicura- el que pusieron el toque veraniego de su look. Porque por mucho que sea un vestido, ideal para llevar en los días más calurosos, podemos imaginarlo a la perfección durante el entretiempo con unos botines estilo cowboy y una cazadora de cuero.

Eso sí, a la hora de llevarse los piropos, la incipiente barriguita de la influencer fue la mayor competidora que encontró el look. Por mucho que la mezcla -maxivestido con flip flops y capazo nos parece de esas mezclas que podrían lllevarse el premio al uniforme del verano-, las seguidoras de María no perdieron la oportunidad de comentar su avanzado estado. "Estás espectacular", "Menudo triponzón", "Guapísima y el vestido me encanta", fueron algunos de los comentarios que recibió la fotografía que compartió en su perfil.