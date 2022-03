Corsé y 'palazzo': María Pedraza deslumbra en Ibiza junto a Jaime Lorente

Después de más de varios meses sin celebrarse ningún evento ni fiesta debido a la crisis sanitaria mundial, parece que, poco a poco, vamos retomando una cierta normalidad en la cual también comenzamos a ver de nuevo a celebrities posar ante las cámaras en photocalls. Este fin de semana Ibiza ha acogido la presentación de lo nuevo de la firma Bvlgari, y hasta la 'Isla Bonita' han volado varios rostros conocidos para descubrir estas propuestas de primera mano. Entre ellos, ha destacado la presencia de la actriz María Pedraza, embajadora de la firma desde hace más de un año, y su pareja, el también actor Jaime Lorente. En esta ocasión, la protagonista de Élite ha vuelto a derrochar estilazo al optar por un sensual conjunto que ha acompañado, cómo no, de complementos de la casa anfitriona y de un look de belleza no menos llamativo.

La tendencia del momento

Recientemente os hablábamos de que el top corsé estaba pisando con fuerza este verano hasta el punto de que iba a hacerte renunciar a las camisetas básicas y los bodies lenceros, y ahora María nos da una nueva prueba de ello. La madrileña se decantó por un look en colores neutros en el que destacaba el corsé de escote corazón y ballenas vistas en tono nude firmado por la casa francesa Louis Vuitton. Lo combinó con unos palazzo blancos de Elisabetta Franchi de tiro alto y bajo acampanado que alargaban visualmente sus piernas, siguiendo así uno de los trucos preferidos de royals e influencers para estilizar la silueta.

Accesorios potentes

Como complementos, escogió un bolsito crudo decorado con las cabezas de serpiente características de Bvlgari, y remató con joyitas de oro firmadas también por la casa italiana: earcuffs, pendientes de aro y anillos. Como es habitual en ella, optó por un look de belleza muy potente, obra de Iván Gómez para Chanel Beauty. Recogió su melenita en un moño bajo con raya al medio y acabado ultrapulido que despejaba su rostro y cedía protagonismo al maquillaje de ojos con detalles glitter.

En la mejor compañía

Junto a ella estuvo también su pareja, el también actor Jaime Lorente, junto a quien aprovechó a disfrutar de unas jornadas de playa. Él tampoco quiso perderse la presentación de la nueva colección de relojes, una edición especial 2020 Bvlgari Cities compuesta por diseños deportivos, urbanos y casuales inspirados en nueve ciudades del mundo, entre las que se encuentra Ibiza. El protagonista de La Casa de Papel combinó el suyo con camisa estampada tricolor de manga corta y pantalones negros tipo chino.

