El amuleto de la suerte que une a Nieves Álvarez y Blanca Suárez

Ya que la agenda social sigue todavía recortada, Nieves Álvarez se ha unido a la manera que muchas mujeres han adoptado cuando se trata de estrenar las novedades de la temporada: hacerlo en casa y, en su caso, compartirlo con sus fans vía internet. Esto no significa que la modelo -que junto a Manuel Broseta serían la pareja sorpresa del verano, como se recoge en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana-, no le dedique tiempo e imaginación a la creación de sus looks (incluso hemos visto cómo organizaba una Semana de la Moda particular). De hecho, su último estilismo ha aparecido en una de sus entregas de El recreo de la jaula, un espacio que ha puesto en marcha en su perfil personal en el que conversa con diferentes figuras de la industria para darse apoyo en este periodo. Para hablar con el diseñador Juan Avellaneda, la modelo apostó por un look cómodo al que le sumó puntos de estilo gracias al collar con forma de pez que añadió como accesorio. Una pieza que era obra de su 'entrevistado' con un significado muy especial. Colgante que, además, comparte con una de las actrices más conocidas del panorama nacional: Blanca Suárez.

Si la protagonista de Las chicas del cable lo estrenó en una publicación en su cuenta personal hace unos días (tal y como se puede ver bajo estas líneas), Nieves lo recicló para el encuentro virtual con el propio autor de la joya ya que también lo lució por primera vez el pasado 3 de junio. Eso sí, ambas coincidieron en que la mejor forma de llevarlo es a modo de protagonista del look, apostando por prendas básicas que no le robaran la atención. Si Blanca lo lució con una camiseta de algodón de manga corta, la modelo decidió combinarlo con un body básico de Zara, un diseño que cuesta 12,95 € y que solo está disponible en las tallas más pequeñas (las M y L ya se han agotado). Por mucho que la prenda de una pieza también intrigó a algunas de sus fans, quienes identificaron la firma por el escote, la mayoría de las preguntas se refirieron al collar que lucía como parte de la mezcla.

Combinar al más puro estilo Haute Couture

"Qué bien le sienta ese pez", llegó a comentarle un seguidor confirmando el 'efecto Wow' del complemento, con el que es imposible pasar inadvertida. Apostar por un accesorio tan llamativo no implica que vaya a quedar relegado a esas ocasiones especiales, algo que la maniquí ha demostrado con su mezcla. Basta un top negro y unos vaqueros -sí, se pueden seguir llevando en verano- para integrarlo incluso en las combinaciones más rutinarias. Eso no quita que también pueda reciclarse para citas de altura. ¿Funcionaría a modo de broche final acompañando un vestido midi o un mono? La respuesta, para nosotras, es más que afirmativa.

El significado detrás del collar

La original pieza forma parte de la colección veraniega de Juan Avellaneda, un complemento de talla única con los colores azulados que se aprecian en la imagen. Además de su peculiar parecido con un auténtico pez, por lo que recibe el nombre de 'Pez de la suerte vintage', tiene un significado más allá del animal marino. "Este collar en forma de pez es una de las joyas favoritas de Juan Avellaneda desde niño y uno de sus amuletos preferidos", dice la descripción del accesorio, confirmando que sería un accesorio capaz de atraer la suerte. Y es que cada vez son más las celebridades que incorporan a sus joyeros este tipo de accesorios con significado en contra de malas vibraciones, como el colgante de Meghan Markle, o para protegerse de los haters con unas pulseras que estrenaron Gigi Hadid y Zayn Malik.

Una técnica artesanal

Otra característica que nos fascina del diseño es el color que simula a la perfección las escamas gracias al acabado vidrioso, lo que se consigue mediante el cloisonné, técnica de esmaltado que deja un resultado final similar al cristal. Pero por mucho que los colores vibrantes, el pez a medio camino entre joya y obra de arte o la cadena dorada convierten la joya en algo digno de museo, es un colgante muy asequible que cuesta 46 €.