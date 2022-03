Blanca Suárez ficha su nuevo amuleto entre las joyas 'foodie' que arrasan este verano

Cada vez que una celebridad comparte una publicación en su perfil personal, sus fans no pierden de vista ni uno solo de los detalles. Empezando por la combinación de ropa y terminando por detalles tan complementarios como son los accesorios. Y es que no hay elección de sus ídolos que no quieran descubrir, ya que en muchas ocasiones consiguen darnos a conocer firmas o diseños de tendencia que no teníamos fichados. Ha sido el caso de Blanca Suárez que, por mucho que sus looks de alfombra roja conquistan, preferimos fijarnos en las combinaciones que lleva en el día a día al poder lucirlas también en nuestra propia rutina. El último descubrimiento que nos ha hecho la actriz ha sido un collar que nos ha llegado al corazón, un colgante con forma de pez que nos transporta automáticamente al mar y al verano y que forma parte de esas piezas tan originales que consiguen hacerse con todas las miradas.

Detrás del original colgante se encuentra uno de los pesos pesados de la industria de la moda española, Juan Avellaneda, quien ha lanzado la pieza como parte de su colección más veraniega. El diseño es de talla única -por lo que solo hay que revisar la publicación de Blanca para averiguar las dimensiones del amuleto-, y recibe el nombre de Pez de la suerte vintage. Su vibrante color se debe al cloisonné, una técnica de esmalte que deja una apariencia similar al vidrio que se emplea sobre metales para embellecerlos y crear piezas que se asemejan a auténticas obras de arte, como es el caso del collar de la intérprete. Aunque parece una joya digna de una pasarela de Alta Costura, nos ha sorprendido su precio de 46 €, un accesorio muy asequible que, además, tiene mucho significado para el diseñador.

El furor por los accesorios con forma de comida

De un tiempo a esta parte, los complementos gourmet están conquistando a las celebridades españolas, como sucedió con los pendientes frutales de Samantha Vallejo-Nájera. Y ya que se tratan de diseños tan llamativos, casi que invitan a convertirse en los únicos protagonista del look. Buena nota de ello tomó la actriz al combinar el colgante con una sencilla camiseta de algodón clara. Podemos imaginar a Blanca rematando la mezcla con unos pantalones y unas sandalias para un estilismo muy casual. Aunque tratándose de una pieza de alto impacto, ¿qué hay de llevarla también en una cita formal con un vestido o mono de escote pico? El complemento sería, en ese caso, el encargado de sumar más puntos de estilo.

La historia detrás de la pieza

"Este collar en forma de pez es una de las joyas favoritas de Juan Avellaneda desde niño y uno de sus amuletos preferidos", aparece escrito en la descripción del collar que viene acompañado de una cadena dorada. También en la web aparece la sugerencia de que se puede llevar acompañado de otros collares, algo que también ha puesto en práctica Blanca al lucirlo con otro complemento artesanal, una medalla de Dime que me quieres. Y aunque 2020 está siendo también el año de la actriz, que ha estrenado la quinta temporada de Las chicas del cable, estamos convencidas de que el collar de la suerte del diseñador le traerá buena fortuna y nuevos proyectos.