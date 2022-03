Eva Longoria rescata sus pantalones premamá y deja en shock a sus fans con el cambio físico

En el extenso currículum de Eva Longoria se pueden encontrar diferentes habilidades como sus dotes interpretativas o su experiencia como productora. Nadie duda tampoco de que le pertenece el título de icono de estilo -sobre todo después de ver su vestido de triple escote-. Sin embargo, no son los únicos honores de los que puede presumir la actriz, ya que este viernes ha sido nombrada por sus seguidores la 'reina del posparto'. Y es que la intérprete ha encontrado uno de los antiguos pantalones que usaba en su embarazo y no ha dudado en compartir la imagen con sus fans. Una manera de dejar salir la melancolía de la feliz etapa y, al mismo tiempo, mostrarles el cambio físico que ha experimentado en los últimos meses al perder peso. Su comunidad más fiel ha coincidido con un veredicto unánime: ¡Menudo cuerpazo el de la empresaria!

Fue en junio de 2018 cuando la artista le daba la bienvenida al pequeño Santiago, su primer hijo con el empresario José Bastón. Al poco tiempo de dar a luz se propuso ser más discplinada con el deporte en su día a día -no renuncia a los entrenos-, demostrando que solo es necesaria una buena organización para poder tener tiempo para todo. Aunque está muy extendida la creencia de que solo con el cardio se consiguen resultados físicos -ya sea saliendo a correr o con interminables sesiones de spinning- lo cierto es que Eva ha demostrado en este último año que la clave no está en simplemente sudar.

Más bien su estrategia ha sido la de realizar entrenamientos con peso, ya que este tipo de trabajo no solo quema calorías sino que tonifica el músculo, haciendo que disminuya el nivel de grasa corporal. Fue en diciembre de 2018 cuando la artista se tomó en serio el ejercicio, tal y como explicó en unas declaraciones a US Weekly: "Ahora entreno mucho más y vigilo lo que como. Levanto pesas y me tomo el entrenamiento muy en serio. Muchas personas piensan que existe un truco mágico para volver a estar en forma, pero no hay secreto. Es dieta y ejercicio". Y, gracias a los dos pilares, Eva ha podido mostrar cómo de diferente su prenda premamá le queda en la actualidad. Resulta chocante comprobar que a la productora le sobra de manera exagerada la cintura del pantalón, un detalle que no se le ha escapado a sus fans, quienes han querido felicitar a su ídolo mediante aplausos virtuales.

"Impresionante, Eva", "Estás fantástica", "Ahora dos como tú pueden entrar en esos pantalones", son algunos de los piropos que se puede leer en la imagen que compartió en sus perfiles sociales. Como la propia actriz admitió en entrevistas, y muchas de sus admiradoras compartían, el cambio, aunque no es imposible, tampoco resulta fácil. Más bien se trata de una decisión personal de cada mujer, especialmente el tomárselo con mayor, menor o incluso ninguna prisa. Como otros recordaban en la sección de comentarios, es una etapa normal de la vida y no hay de qué preocuparse con los cambios físicos.

