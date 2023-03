Heidi Klum y Alessandra Ambrosio trabajan juntas de nuevo sobre la pasarela Un tándem perfecto que podremos ver muy pronto en el 'reality show' Germany's Next Top Model

Volver a ver a dos de las modelos más influyentes de las últimas décadas trabajar en conjunto, es una noticia que no pasa inadvertida, ¡y nos encanta! Hacía tiempo que no veíamos a Heidi Klum y Alessandra Ambrosio compartir protagonismo, pero este 2023 nos está regalando momentazos dignos de contar, como éste último que ha incendiado las redes sociales, ¡y con razón! Como ya sabrás, la madre de Leni Klum es la productora, presentadora y jueza de Germany's Next Top Model, uno de los reality shows más conocidos del país que en esta ocasión ha contado con la presencia de la que fue un ángel de Victoria Secret's.

La alemana es toda una experta en temas de programas televisivos, después de triunfar junto a Tim Gunn con Making the cut en el que impulsa a jóvenes talentos a lanzar su firma de moda, sabe muy bien cuáles son las claves para triunfar. Por eso no nos exteraña que para el capítulo quinnto haya sorprendido a sus participantes y espectadores con la inesperada y fabulosa participación de su amiga Alessandra. ¿Qué hace la modelo brasileña en el plató? Te lo contamos.

Gracias a su triunfadora carrera por las pasarelas más importantes de la industria como Chanel, Prada, Dior y Armani, es la persona perfecta para aconsejar a las chicas que están estudiando para ser futuras modelos cómo sentirse seguras de sí mismas en pleno desfile. En el episodio tiene que ver con 'el cambio de imagen', las participantes compiten en grupos y tienen que demostrar frente a las juezas su talento una vez pasado por el salón de belleza. Hace 17 años que comenzó en el mundo del modelaje, de ahí a que se haya convertido en todo un referente de estilo dentro y fuera de los focos.

Junto a su amiga Heidi, son las encargadas de analizar la compostura de las modelos principiantes que aspiran a ser algún día un reconocido nombre como ellas, que han marcado el rumbo de la historia de la moda para siempre. ¿Cómo la hacen? Tienen que observar cómo caminan sobre altísimos tacones, si transmiten seguridad y si a pesar de pasar por un cambio de look exprés, siguen confiando en su belleza y poder interior. ¿Saldrá de esta edición una próxima top model que triunfe en las Fashion Weeks? Seguramente que gracias a los sabios consejos de Heidi y Alessandra, las participantes finalizarán su experiencia convertidas en auténticas estrellas de la pasarela.

