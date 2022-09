Heidi Klum y su hija Leni: dos looks de fiesta en los que el negro triunfa una vez más

La supermodelo alemana ha encontrado en su hija la compañera perfecta para posar frente a las cámaras en la alfombra roja. Y es que desde que Leni Klum inició su carrera como modelo hace ya dos años, cuando posó por primera vez en una revista, su popularidad en el mundo de la moda ha crecido notablemente, situándola en el punto de mira de las nuevas promesas de la moda. Tras desfilar para firmas como Dolce&Gabbana o Fendi, la joven de 18 años no falta en múltiples ocasiones a diferentes eventos relacionados con su profesión. ¿El último? La Semana de la moda de Milán, donde se ha dejado ver junto a su madre, ambas demostrando una vez más que tienen mucho en común, comenzando por su estilo.

Es cierto que Heidi Klum suele apostar a menudo por conjuntos mucho más arriesgados que los de Leni, atuendos en los que no teme innovar con atrevidas tendencias en las que las transparencias, los colores vibrantes o el brillo -no hay mejor ejemplo que su vestido viral firmado por Missoni- nunca faltan. Pero estas últimas semanas hemos podido observar cómo madre e hija se han sumado al twinning, haciendo que nos preguntemos si las similitudes en sus conjuntos son mera casualidad o si están perfectamente estudiadas. Así de unidas posaban frente a las cámaras, momentos antes del desfile de About You en el que Leni participaba, con dos looks en los que el color negro ha sido el claro protagonista.

Fiel a su gusto por la pedrería, Heidi Klum lucía un vestido-blazer customizado de de la firma Falguni Shane Peacock, una pieza con adornos, brillo y bordados de colores, que contaba con un pronunciado escote en pico cuyas solapas en color negro hacían juego con las altísimas botas que llevaba la modelo, y que compensaban la longitud de la prenda. Sabia conocedora de lo favorecedor que puede resultar el tono más oscuro de la paleta, Leni apostó por un total look formado por un ajustado top sin mangas de cuero que combinó con unos pantalones anchos de tiro alto.

Una fórmula con la que repiten sobre la alfombra roja

Tan solo unos días antes, durante una fiesta celebrada en Nueva York, ambas nos deleitaron con dos dramáticos looks coordinados en los que una vez más, el negro se convertía en el color clave. Heidi Klum lució un entallado vestido negro de cuero con escote invertido, obra de Rick Owens. Su hija, sin embargo, se decantó en aquella ocasión por los estampados llamativos con un diseño de Roberto Cavalli, formado por una maxifalda con estampado de leopardo y un top palabra de honor. Dos atuendos en los que ambas encontraron juntas el equilibrio ideal.