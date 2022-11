Una entusiasmada Izabel Goulart, la mayor fan de su novio, el portero Kevin Trapp La supermodelo brasileña llamó la atención en el Mundial de Qatar 2022 tanto por su emoción en las gradas como por su original look de estilo deportivo y en homenaje a su prometido

El Mundial de Fútbol Qatar 2022 nos está dejando emocionantes momentos. Por ejemplo, ayer la selección de España arrasó contra Costa Rica y consiguió siete tantos a cero que hicieron historia. Pero no todo ocurre sobre el terreno de juego, también las gradas se están convirtiendose en foco de atención para todo el mundo. Y es que en ellas no solo se pueden ver a rostros conocidos e, incluso, miembros de la realeza, sino también a las parejas de los deportistas, quienes disfrutan de cada minuto de juego. Así hemos podido recoger unas divertidas imágenes, llenas de entusiasmo, de la supermodelo brasileña Izabel Goulart, prometida del portero de Alemania Kevin Trapp.

Un original vestido en homenaje a su novio

Ayer 23 de noviembre, Alemania jugó contra Japón, terminando el encuentro con un resultado final de 1-2. Como señalábamos, en las gradas del estadio se encontraba Izabel Goulart, quien no quiso perder la oportunidad de animar al equipo de su novio, uno de los porteros de la selección alemana. Durante el encuentro, la supermodelo, quien llegó a ser una de las que más veces ha desfilado para la firma Victoria’s Secret, aplaudió entusiasmada, gritó de emoción y no perdió la oportunidad de tomar imágenes del partido con su teléfono móvil. Además, causó sensación con su deportivo look, pues para la ocasión lució una camiseta de Adidas con el número de Kevin Trapp, el '12', y su apellido en la espalda.

Además, para darle un giro a su elección, decidió superponer un cinturón para transformar su camiseta en un innovador vestido. Apostando por un espíritu estilístico aún más deportivo, lució largos calcetines que superaban la altura de las rodillas y deportivas blancas de Adidas. Creando contraste, la modelo brasileña, de 38 años, dejó descansar sobre sus hombros un largo abrigo de lana con bolsillos laterales de solapa, de Andrea Bogosian (2.700 euros).

Una pareja de lo más enamorada

Los caminos de la supermodelo Izabel Goulart y el deportista Kevin Trapp, actual guardameta del equipo de fútbol Einctracht Frankfurt, se cruzaron en 2016 y el amor surgió entre ellos. Desde entonces, la pareja, que se comprometió en 2018, ha protagonizado numerosas instantáneas donde la complicidad y sus sentimientos más amorosos son patentes. Así pudimos verlo, por ejemplo, en sus vacaciones de verano, paseos por la ciudad o sobre el terreno de juego.

