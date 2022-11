El nuevo trabajo en moda de la exitosa actriz Taylor Russell tiene conexión española La canadiense, protagonista de la película 'Hasta los huesos: Bones and All' junto a Timothée Chalamet, vuelve a trabajar como modelo y demuestra todo su magnetismo

Hay muchas modelos que demuestran también que su éxito en las pasarelas también tiene su reflejo en el mundo de la interpretación. De modelo a actriz, hemos podido ver cómo las carreras de Hunter Schaffer (Jules Vaughn en Euphoria), Caitriona Balfe (Claire Randall/Fraser en Outlander) o HoYeon Jung (Kag Sae-byeok en El juego del calamar) daban un giro radical tras actuar frente a las cámaras. El caso contrario también es habitual. Y de este modo hemos podido ver cómo estrellas del cine o de las series de televisión debutaban como modelos desfilando o en una campaña. En este último 'club', también tenemos a Taylor Russell, protagonista de la saga Escape Room. Además, su último trabajo en moda tiene conexión española.

De Canadá al mundo entero

Natural de Vancouver (Canadá), Taylor Russell se ha convertido en una exitosa interprete. A sus 28 años, la canadiense, que acaba de estrenar la película Hasta los huesos: Bones and All, en la que comparte protagonismo con Timothée Chalamet y que le hizo ganadora del premio a la actriz revelación en el último Festival de Venecia, lleva más de una década en el mundo de la interpretación. Y aunque son muy destacables sus papeles en la saga Escape Room, en las que da vida a Zoey Davis, otros tantos títulos triunfales figuran en su currículum. No es raro que los grandes de la moda se hayan fijado en ella. De hecho, pudimos verla como imagen de los bolsos de Chanel en la temporada de Primavera/Verano 2020 frente al objetivo de Steven Meisel.

Nueva embajadora de Loewe

Ahora su nuevo éxito en moda llega de la mano de la firma de origen español Loewe. Este sello, que actualmente cuenta con Jonathan Anderson como director creativo, acaba de ficharla como embajadora global y, se adelanta, su imagen como rostro de la precolección Primavera/Verano 2023 frente al objetivo del fotógrafo Juergen Teller.

El magnetismo de Taylor Russell

“Es un honor unirse a la familia Loewe como su primera embajadora global basada en Estados Unidos. Jonathan ha estado a la vanguardia de la creatividad en la moda, con una voz y visión tremendamente innovadoras. Estoy muy emocionada de que nuestra imaginación alcance nuevas cotas mientras exploramos esta colaboración tan increíblemente especial", ha comentado Taylor Russell tras su fichaje en un comunicado oficial. Por su parte, el director creativo de la casa también ha tenido unas bonitas palabrar ante el anuncio de este trabajo con una de las estrellas más impactantes sobre la alfombra roja: "Conocí a Taylor a través de un querido amigo, Luca Guadagnino. Nunca me había sentido tan inspirado por alguien. Fue el comienzo de una amistad muy especial".

Su debut en pasarela

Otro de sus grandes éxitos junto a Loewe tuvo lugar el pasado mes de octubre. Coincidiendo con la Semana de la moda de París con las colecciones de Primavera/Verano 2023, la casa de origen español volvió a convertirse en una de las firmas cuyo desfile se hacía viral. Y como musa del ingenio de Jonathan Anderson, Taylor Russell fue la encargada de inaugurar la presentación, debutando como modelo de pasarela.