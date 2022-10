Alessandra Ambrosio, una terrorífica (y sensual) bruja por Halloween

Vivimos unos días de cambiar de imagen, de disfrazarnos y de celebrar durante varios días la festividad de Halloween. Una fecha en la que no solo destacan los looks terroríficos, sino que la imaginación parece no tener límites a la hora de transformarse de imagen. De hecho, hemos llegado a ver a numerosas royals, como Olympia de Grecia o Beatrice Borromeo, mostrarnos su lado más inesperado a través de sus disfraces. Como ellas, las supermodelos también se apuntan a estas jornadas de disfrute demostrando su espíritu más camaleónico y divertido. Aunque entre ellas es Heidi Klum la que monta el fiestón con estilismos históricos, este fin de semana hemos disfrutado de algunas fiestas que han tenido como anfitrionas a otras estrellas de la moda, como Alessandra Ambrosio.

Una bruja con cadenas y sensual body

Este fin de semana, Alessandra Ambrosio se convirtió en la anfitriona de la fiesta anual CARN*EVIL Halloween en una residencia privada de Los Ángeles (California). Acompañada de su novio, el también modelo Richard Lee, a quien se comió literalmente a besos, la brasileña, de 41 años, apostó por un disfraz de bruja para ‘asustar’ a todos los presentes. Eso sí, aportó un toque muy sensual al mismo. En concreto, llevó un body negro con pronunciado escote que adornó con múltiples cadenas y del que prendía una capa al tono. Además de llevar una larga peluca oscura que cambiaba su imagen habitual, decidió lucir por su cuerpo numerosos tatuajes falsos. Unas botas de látex complementaban su look.

Gizele Oliveira se convierto en Sailor Moon

Entre los asistentes a la misma fiesta amadrinada por Alessandra Ambrosio, pudimos ver a otra supermodelo brasileña, Gizele Oliviera. La estrella de la moda, que tomo ejemplo de Kendall Jenner para hacer frente a las críticas por su imagen, apostó por disfrazarse del personaje de manga Sailor Moon. De hecho, este look ha sido muy popular entre las celebrities este año. Por ejemplo, ha sido uno de los elegidos por Paris Hilton para ir de fiesta estos días.

Una familia de fiesta

En otra fiesta celebrada este fin de semana, concretamente por la marca de tequila Casamigos, hemos podido ver a Cindy Crawford con un look de vestido blanco con falda de volantes y corsé en contraste que se inspiraba en el Lejano Oeste. Coordinado con ella, su marido, Rande Gerber, se convirtió en un cowboy. En el evento, también pudimos ver a sus dos hijos, Presley y Kaia Gerber. El primero fue disfrazado del personaje animado de Pedro Picapiedra y la segunda se inspiró en Matrix con su mono de latex y gafas XXL, muy en sintonía con las que están conquistando el street style esta temporada.

Sara Sampaio, la nueva 'Daenarys Targaryen'

Al igual que la familia Crawford-Gerber, Sara Sampaio también causó sensación en la fiesta de Casamigos. La supermodelo portuguesa, de 31 años, se inspiró en el personaje de ficción de Daenarys Targaryen, a quien podemos ver tanto en la serie de Juego de Tronos como en La casa del dragón. Además de lucir una larga peluca rubia, hizo parecer que iba montaba en un dragón.