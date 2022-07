La emotiva sesión de fotos que Devon Windsor ha hecho viral junto a su bebé

A sus 28 años, Devon Windsor se ha convertido no solo en una de las modelos más populares (en su perfil social supera los 3,6 millones de seguidores) sino también una empresaria que ha sabido triunfar con su propia colección de ropa de baño. Por otro lado, en su ámbito privado, la estadounidense, natural de San Luis (Misuri), vive feliz junto a su marido, Johnny Dex, y la primera hija que tienen en común, Enzo Elodie. La pequeña, que nació el 8 de septiembre de 2021, ya ha cumplido ¡10 meses! Y con motivo de esta celebración su mamá ha querido protagonizar una emotiva comparativa fotográfica, posando con la misma ropa interior que mostró embarazada y rescatándola ahora junto a su primogénita.

Siempre quiso ser mamá

Meses antes de anunciar que se convertiría en mamá, Devon Windsor adelantó que uno de sus sueños era tener un hijo. De hecho, el día que anunció su embarazo en marzo de 2021, recordó una publicación que hizo el mes de diciembre anterior. En ella, decía que “cuando mi marido me pregunta que qué quiero para Navidad este año”. Y lo acompañaba de imágenes de posibles regalos como bolsos, joyas y ¡muchos bebés! Tras este recuerdo, publicó la primera foto de su bebé en las ecografías, así como una instantánea en la que Johnny besaba su ya incipiente barriguita. "💕 Mamá y papá 💕 Estoy embarazada 👼🏼!! Johnny y yo estamos muy emocionados de finalmente poder compartir la noticia con vosotros, chicos! He soñado con ser mamá toda mi vida", precisaba.

Es muy sincera con sus admiradores

No hay duda de que la sinceridad es una de las cualidades que definen a Devon Windsor a la hora de interactuar con sus admiradores. La modelo no solo abrió su corazón en abril de 2020 para de forma muy emotiva compartir que había sufrido bullying y ansiedad durante su infancia y adolescencia, sino que también quiso desvelar la presión que experimentó tras el nacimiento de su hija. “Hay agentes que preguntan cuándo volverás al trabajo y todavía no puedes llevar tu anterior ropa, lo que hace que sientas la presión de ser perfecta”, concretó en una de sus redes sociales.

En otra, y tras aprovechar sus historias efímeras para recibir preguntas de sus fans, Devon no dudó en contestar claramente a la pregunta de si sufría ansiedad por el aumento de peso durante el embarazo. “Esto fue algo sobre lo que la sociedad definitivamente ejerce presión sobre las mujeres. Para mí, personalmente, estaba muy emocionada de tener tripita. De hecho, me sentí avergonzado por tener una pequeña barriguita. No importa cómo sea, alguien siempre sentirá la necesidad de comentar. Confié en que esto es una parte natural del embarazo. Para mí, ni siquiera miré la balanza o tampoco me importó siempre que mi bebé y yo estuvieramos sanos. Eso es todo lo que importa [...]”, respondió claramente.