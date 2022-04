Lo que une y diferencia a los nuevos ‘ángeles’ de Kim Kardashian

A comienzos la pasada de semana, Kim Kardashian se hizo viral tras lanzar la nueva campaña de lencería de su firma Skims. En ella, la famosisíma estadounidense quiso reunir en ella a cuatro mujeres icónicas de la moda: Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Heidi Klum y Tyra Banks. Un cuarteto de estrellas muy distinto entre sí, pues no comparten ni nacionalidad ni edad, por ejemplo; pero al que unen varios detalles: todas son madres, han sido consideradas de las modelos mejor pagadas del mundo y alcanzaron una fama desorbitada tras convertirse en ángel icónico de la compañía lencera de Victoria’s Secret. Una a una, conócelas mejor bajo estas líneas para saber qué les hace diferentes y similares.

Candice Swanepoel

Candice Swanepoel nació el 20 de octubre de 1988 en Mooi River, Sudáfrica. Aunque el ballet era su gran pasión, a los quince años un cazatalentos se cruzó por su camino cuando se encontraba en el mercado de las pulgas (mercadillo de segunda mano y antigüedades) de Durban. Un año después, ya desfilaba por toda Europa. Sin embargo, y a pesar de sus grandes éxitos, factor fundamental para figurar durante varios años en la lista de modelos mejor pagadas del mundo de Forbes fue ser uno de los ángeles más icónicos de Victoria’s Secret, un estatus que mantuvo desde 2010 hasta 2021. Gracias a ello uno de sus grandes momentos, tuvo lugar en el desfile de 2013 cuando fue la elegida para llevar el Fantasy Bra.

En el ámbito personal, cabe destacar que Candice Swanepoel tiene dos hijos fruto de su noviazgo con el modelo brasileño Hermann Nicoli, con quien empezó su relación con 17 años. Con la llegada de Anaca el 5 de octubre de 2016, se estrenó en la maternidad. Una experiencia que repetiría con el nacimiento de Ariel, el 19 de junio de 2018. Actualmente, y tras romper con el padre de sus hijos en 2019, su corazón lo ocupa el español Andrés Velencoso.

Alessandra Ambrosio

Nació el 11 de abril de 1981 en Erechim, Río Grande del Sur (Brasil). Siendo adolescente empezó a formarse como modelo y su primer triunfo llegó con 14 años cuando quedó finalista del concurso Elite Modelling en su país natal. Después llegaría una campaña con GUESS?, con lo que se consagró su carrera. Sin embargo, su fama internacional se incrementó tras convertirse en ángel de Victoria’s Secret, primero como portavoz de su línea Pink y, posteriormente, de la principal división. En total, ha estado en 17 desfiles desde 2000, incluso se subió a su pasarela embarazada. Aunque momento inolvidable y muy emocionante fue despedida que aconteció durante el show celebrado en Shanghái.

Además de modelo, Alessandra también desarrollado su carrera profesional en el mundo de la interpretación y como diseñadora, de hecho, en la actualidad triunfa con su colección de ropa de baño GAL Floripa que fundó junto a su amiga Gisele Cória y su hermana, Aline. En el terreno personal, cabe destacar que tiene una hija, Anja Louise (2008), y un hijo, Noah Phoenix (2012). Ambos son fruto de su relación con el empresario Jamie Mazur, cuya relación terminó en 2018. Actualmente, mantiene un noviazgo con el diseñador italiano Nicolo Oddi.

Tyra Banks

Es y será una de las supermodelos de los 90 cuya fama no se ha minimizado en absoluto. Tyra (Lynne) Banks nació el 4 de diciembre de 1973 en Los Ángeles (California). Tenía 16 años cuando la agencia Elite Model Managemet le dio su primera oportunidad tras varias negativas por distintas compañías. El éxito fue rápido y su primer gran triunfo internacional fue convertirse en 1997 en uno de los primeros ángeles de Victoria’s Secret junto a Daniela Pestova, Karen Mulder, Stephanie Seymour y Helena Christensen. Posteriormente, su presencia en las pasarelas de esta firma fue una constante hasta su marcha en 2005, un momentazo inolvidable en el portó un cetro con la una gran ‘V’ que, a la par, supuso su despedida general de las pasarelas.

-Tyra Banks nos habla sobre su vida, familia y nueva aventura empresarial

Además de modelo, Tyra Banks también ha desarrollado su carrera como actriz, en la que ha triunfado en películas como El bar Coyote o series como El Príncipe de Bel-Air. Sin embargo, gran popularidad le ha reportado ser presentadora de televisión. En su currículum cuenta con la participación como conductora de los espacios America’s Next Top Model, The Tyra Banks Show y Dancing with the Stars, entre otros. Personalmente, su vida cambio en 2016 tras compartir que se había convertido en madre de un niño, York.

Heidi Klum

Si hablamos de los ángeles de Victoria’s Secret y con el permiso de Gisele Bündchen, Heidi Klum sería la gran embajadora de esta firma lencera para la que trabajó como representante oficial de 1999 a 2021. Además, junto a Adriana Lima, es la única que ha llevado hasta en tres ocasiones el cotizado conjunto-joya conocido como Fantasy Bra. Natural de Alemania (1 de junio de 1973, Bergisch Gladbach), ha sabido sacar el mejor partido a su faceta como modelo que desarrolló tras ganar el concurso de modelos Model’92 organizado por la revista Petra.

-¡Explosión de corazones! Heidi Klum recuerda el viaje que cambió su vida hace dos años

Project Runway, Queen of Drags, Making the Cut… son algunos de los programas de television donde ha desarrollado su faceta como presentadora. En el ámbito personal, hay que saber que Heidi es madre de cinco hijos, Leni, Lou Sulola, Johan, Fyodor Taiwo, Henry Günther y Dashtu. Su primogénita es hija de Flavio Briatore y los otros cuatro de su matrimonio con el cantante Seal. Además, ha estado casada con el estilista Ric Pipino (1997-2002). Sin embargo, la estabilidad emocional en los últimos años la ha encontrado con el guitarrista Tom Kaulitz, con quien se casó en 2019.