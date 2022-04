La supermodelo Daniela Braga posa en lencería y desvela que va a ser mamá

El baby boom del mundo de la moda suma nuevas protagonistas. A sus 30 años, Daniela Braga ha anunciado a todos sus seguidores que será mamá primeriza. De hecho, ya luce una abultada tripita que hace más que evidente su embarazo. Entre las publicaciones con la que ha confirmado la buena noticia, la supermodelo brasileña, a quien pudimos ver desfilar para Victoria’s Secret cuatro años y como una de las estrellas internacionales de Madrid Fashion Week y 080 Barcelona Fashion temporadas atrás, protagoniza un divertido vídeo en el que posa con una camiseta que se quita para mostrar su nueva silueta en lencería de estilo deportivo y firmada por Calvin Klein. 'Felicidades, Dani ♥️🌹", responde la española Blanca Padilla, siendo una de las muchas reacciones que contabilizan estas imágenes.

El padre del futuro bebé que espera Daniela Braga es el empresario de moda Adam Freede, propietario y CEO de la plataforma multimarca MadaLuxe Group. Tras varios años de relación, la pareja se comprometió en septiembre de 2020. "Solo supe qué era el amor cuando alguien me preguntó sobre él, y no pensé en una definición... solo en un nombre, ADAM. Me mostraste de qué se trata realmente la vida y cambió todo mi mundo. Te amaré por siempre. ❤️💍 #futureMrsFreede", compartió con todos sus seguidores la supermodelo brasileña tras recibir la petición de matrimonio en una cena sorpresa y donde no pudo contener las lágrimas de emoción.

Su boda duró una semana en el Caribe

En diciembre de 2021 y durante una semana, la pareja celebró su boda. Un acontecimiento que llevó a la novia a lucir hasta seis vestidos diferentes durante los festejos. Y como escenario, tras mucho pensarlo, se decantaron por el exotismo del Caribe. “Cuando comenzamos a planificar la boda, observamos castillos en Francia, viñedos en Italia y una Acrópolis moderna en Grecia. Hemos decidido hacerlo en República Dominicana para asegurarnos de que todas las personas importantes para nosotros puedan asistir. Como tal, trajimos un poco de nuestros lugares favoritos a nuestra semana de boda”, compartió la modelo.

Una de las favoritas históricas de Victoria's Secret

También conocida como Dani Braga, Daniela nació en Sao Paulo, Brasil, el 23 de enero de 1992. Entre sus grandes hitos profesionales, se encuentra ser una de las modelos favoritas de Victoria's Secret. De hecho, hasta en cuatro ocasiones ha sido seleccionada para participar en su desfile anual. Fue en el año 2014 cuando debutó en este show. Repetiría hazaña los siguientes tres años consecutivos: 2015, 2016 y 2017. Actualmente, compagina sus trabajos en la moda con su faceta como embajadora de la organización sin ánimo de lucro World of Children.