¡Ya es muy evidente! Adriana Lima presume de su tercer embarazo

Estamos en marzo y ya podemos confirmar que un nuevo baby boom se está gestando entre las supermodelos. Por ejemplo, el pasado 2 de febrero, Rosie Huntington-Whiteley daba a luz a su segundo hijo, una niña a la que ha llamado Isabelle James. Más cercano en el tiempo, está el nacimiento del bebé que esperaba Julia Restoin Roitfeld y con el que ampliaba su familia junto al guitarrista y cantante Tim Wheeler. Ahora, otra estrella de la moda que se unirá a ellas es Adriana Lima, quien, hace unos días, anunció que está embarazada por tercera vez. Un notición que desveló a través de un divertido vídeo junto a su novio, el productor de cine Andre Lemmers III.

VER GALERÍA

-Adriana Lima anuncia su tercer embarazo con un divertidísimo vídeo

Desde que anunciara su tercer embarazo, no habíamos visto a Adriana Lima acudir a un evento público. Sin embargo, la espera ha terminado. Y es que el exángel de Victoria’s Secret, de 40 años, ha sido una de las invitadas más espectaculares del front row del desfile de Balmain Otoño/Invierno 2022-2023, que se celebró ayer por la tarde en París. Allí, y acompañada de su pareja con quien mostró muchos signos de complicidad, la brasileña mostró por primera vez una ya abultada tripita que evidencia su estado. Es más, eligió para la ocasión un ajustado vestido que definía su silueta a la perfección.

VER GALERÍA

-Adriana Lima y Andre Lemmers, una historia de amor sobre la alfombra roja

Sus gestos más románticos

No es la primera vez que Adriana Lima y Andre Lemmers III muestran su complicidad en un acto público. De hecho, distintas alfombras rojas se han convertido en escenario donde han dejado patente el amor que se tienen. Así demostraron por primera vez a su paso por el pasado Festival de Cine de Venecia. Desde ese momento, les hemos podido ver derrochar gestos románticos, por ejemplo, en los Fashion Trust Arabia 2021, en la presentación de la película Última noche en el Soho en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles o en la inauguración de la exposición Christian Dior: Designer of Dreams en Doha (Qatar).