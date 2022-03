La romántica cena de la modelo de VS Daniela Braga que terminó con lágrimas de emoción La brasileña no pudo contener el llanto ante la sorpresa que le había organizado su pareja en una velada entre rosas y velas

Podía haber sido uno noche cualquiera, una cena especial para recordar sencillamente por haber pasado un rato de diversión. Sin embargo, ni se imaginaba la modelo Daniela Braga, de 28 años, lo que iba a suceder en esta velada junto a su novio, el propietario y CEO de MadaLuxe Group, Adam Freede. La brasileña, una de las favoritas de Victoria's Secret y también temporadas atrás del cásting que triunfaba en las pasarelas Madrid Fashion Week y 080 Barcelona Fashion, ha recibido una gran sorpresa por parte de su pareja que le ha llevado a no poder contener las lágrimas (reacción emotiva similar a la que experimentó el ángel Jasmine Tookes con Juan David Borrero hace menos de una semana). Y es que este decidió, rodilla a suelo, pedir su mano y formalizar así su compromiso. Un inolvidable momento en el que suenan campanas de boda y que quedó simbolizado con un gran anillo de diamantes.

Un significativo mensaje lleno de amor

"Solo supe qué era el amor cuando alguien me preguntó sobre él, y no pensé en una definición... solo en un nombre, ADAM. Me mostraste de qué se trata realmente la vida y cambió todo mi mundo. Te amaré por siempre. ❤️💍 #futureMrsFreede". Emotivas palabras con un fuerte significado muy sentimental que ha querido compartir Daniela Braga con todos sus seguidores para anunciar su compromiso con el empresario Adam Freede, su novio en los últimos años.

Junto a estas emotivas palabras llenas de sentimientos, Daniela Braga publica para todos sus seguidores un álbum fotográfico en el que recoge 5 instantáneas de tan inolvidable velada en la que la gran sorpresa fue su petición de mano. En una de las imágenes, podemos ver a Adam Freede mientras se arrodilla para pedir la mano de su novia, que luce un elegante slip dress negro con falda transparente. Un simbólico momento que la modelo vive con mucho sentimiento. De hecho, ella cubre su rostro emocionada, pues no puede controlar las espontáneas lágrimas que brotan de sus ojos.

Tan significativa velada, tuvo lugar en un espacio acondicionado para crear una atmósfera aún más romántica, pues se llenaron las estancias de velas blancas y decenas de rosas rojas. Posteriormente, se sentaron en la mesa, pero los abrazos y muestras de cariño se sucedieron continuamente. Situación que también queda recogida en este recopilatorio fotográfico, como un primer plano del anillo de diamantes que recibió Daniela como símbolo de su compromiso con Adam.

Todas las imágenes del espectacular desfile de Victoria´s Secret 2017

Daniela Braga, una de las favoritas de Victoria's Secret

También conocida como Dany Braga, Daniela nació en Sao Paulo, Brasil, el 23 de enero de 1992. Entre sus grandes hitos profesionales, se encuentra ser una de las modelos favoritas de Victoria's Secret. De hecho, hasta en cuatro ocasiones ha sido seleccionada para participar en su desfile anual. Fue en el año 2014 cuando debutó en este show. Repetiría hazaña lo siguientes tres años consecutivos: 2015, 2016 y 2017.