¿Qué supermodelo ha posado con 48 años por primera vez para Victoria's Secret?

Las supermodelos de los noventa están estrechamente relacionadas con Victoria’s Secret. De hecho, fueron las primeras en posar para la firma. Es más, cinco ellas son los primeros ángeles oficiales: las estadounidenses Stephanie Seymour y Tyra Banks, la holandesa Karen Mulder, la danesa Helena Christensen y la checa Daniela Pestova (curiosamente, estas dos últimas siguen trabajando para la compañía lencera). Y de entre estas estrellas de la moda de finales del siglo XX solo una fue la que lució el primer Fantasy Bra, la alemana Claudia Schiffer. Sin embargo, no todas quisieron ser fichadas por la marca, aunque para una de ellas todo ha cambiado.

La razón por la que no había trabajado con la firma de lencería

A sus 48 años, Shalom Harlow (5 de diciembre de 1973, Canadá) posa por primera vez para la firma lencera, que, desde hace unos años, ha dado un giro de imagen para ser más inclusiva. Y así lo ha hecho saber la canadiense desde su perfil social con varias imágenes de su trabajo y un mensaje para todos sus seguidores: "Esta es mi primera experiencia trabajando con Victoria's Secret. VS se acercó a mí para que participara en su famoso desfile cuando era más joven, pero para ser honesto, la forma en que la marca resaltaba la feminidad en ese momento no parecía estar a la altura de mí en ese momento. Esta vez, era evidente que la prioridad de VS era destacarnos a todos como individuos, en lugar de pedirnos que retratáramos una versión singular e idealizada de la feminidad. Estoy orgullosa de estar incluida en la variedad y diversidad de talentos que se representan aquí. Me encanta que Victoria's Secret celebre quién soy como mujer en esta etapa de mi vida. Nuestros cuerpos cambian a medida que maduramos. Ser presentada ahora, cuando me estoy acercando a los 50, es mucho más significativo que cuando tengo 20 años [...]".

De Canadá al mundo entero

Desde muy pequeña, el ballet fue su gran pasión. Sin embargo, su futuro estaría en la moda, aunque su afición al baile le otorgó las principales cualidades que definen su toque personal sobre la pasarela. Y es que Shalom Harlow más que desfilar, parecía caminar bailando con un grácil movimiento corporal.

Su descubrimiento se produjo cuando tenía solo 16 años. Una agente de modelo, Anne Shutherland, la vio durante un concierto del grupo inglés The Cure y le dio la oportunidad de fichar por una agencia. Pronto los contratos se sucedieron y se convirtió en una de las favoritas de diseñadores tan destacados como Gianni Versace, Yves Saint Laurent o Karl Lagerfeld. Con el tiempo el mundo de la interpretación le sedujo y se desarrolló profesionalmente como actriz, siendo unos de sus títulos más destacados en los que ha participado In & Out (su gran debut) o Cómo perder a un chico en 10 días.

Sigue trabajando como el primer día

Su fichaje por Victoria’s Secret no supone ‘su retorno’. De hecho. Shalom Harlow no ha dejado de trabajar como modelo, con grandes éxitos en los últimos años. Imagen de Swarovski en los últimos años, también hemos podido verla sobre una pasarela. Por ejemplo, ha desfilado para Versace X Fendi (Fendace) Pre-Fall 2022, Michael Kors Otoño/Invierno 2021-2022 o Versace Otoño/Invierno 2019-2020 y Primavera/Verano 2019.