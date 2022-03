Los homenajes póstumos de Naomi Campbell a Virgil Abloh y André Leon Talley

El pasado mes de noviembre, el mundo de la moda lloraba el fallecimiento de Virgil Abloh. El diseñador estadounidense, de 41 años, fallecía debido a un cáncer, tal y como confirmó el grupo LVMH al que pertenece Louis Vuitton, firma de la que era su director creativo en la división masculina. Ahora, la firma francesa, que ya rindió homenaje al diseñador estadounidense con un desfile en Miami pocos días después de su adiós, ha querido volver a rendir tributo a este genio con un fashion show póstumo, en el que se han mostrado las propuestas para Otoño/Invierno 2022-2023 en las que estuvo él mismo trabajando. La cita ha sido en París y allí, en primera fila, no ha faltado una de sus grandes amigas, Naomi Campbell.

La supermodelo de los 90 compartió diversas publicaciones en su perfil social tras el fallecimiento de Virgil Abloh. “Hoy no es el final, es el comienzo de tu hermoso y joven legado. Siempre dijiste que eras ingeniero y arquitecto, no puedo esperar a ver lo que tienes reservado para el mundo. De este lado y del otro […]”, comentó Naomi Campbell días después de su muerte. Ahora, la británica no ha querido faltar a este desfile de Louis Vuitton Otoño/Invierno 2022-2023. Una cita que tuvo lugar en El Carreau du Temple de París y en el que también hemos podido ver en su front row al cantante y compositor colombiano J. Balvin, la modelo rusa Natalia Vodianova o el actor español Manu Ríos, una de las estrellas de la famosísima serie Elite.

Su emotivo adiós al legendario André Leon Talley

Coincidiendo con este desfile póstumo a Virgil Abloh, la modelo también ha querido compartir con todos sus seguidores un homenaje virtual a otro de sus grandes amigos, el editor André Leon Talley, que fallecía esta misma semana. "Las palabras no pueden describir lo que se siente saber que ya no estás con nosotros en forma física, y como todos los que te aman, mi corazón dio un vuelco. Cuando me enteré, contacté a Diane von Fürstenberg, quien me hizo saber que te fuiste en paz sin dolor... Hay mucho que decir pero no puedo decir todo, desde volar en helicópteros en Brasil y aterrizar en un campo de fútbol en medio de una tormenta, hasta correr por Moscú comprando muñecas rusas y sombreros típicos rusos, hasta bailar en mi habitación de hotel en París y mostrar sus diferentes paseos, hasta organizar mi fiesta de cumpleaños número 40 en Antibes, hasta nuestro último viaje en 2019 a Nigeria, África", comenta.

Y añade: "Todos dijeron que me cancelarías en el último minuto y me negué a creer... y allí llegaste a Lagos con una silla de ruedas y todo, y abrazaste a todos y todos te abrazaron ... estabas animado, divertido y viendo a todos los jóvenes creativos nigerianos sentado a tus pies tomando notas con admiración, hasta ir a la iglesia el Domingo de Pascua en Lagos del que dijiste que venir a África fue como una epifanía para ti.. Verte tan feliz y en tu zona es como elijo recordarte.. Tu amor y apoyo incondicionales nunca han flaqueado [...]. Fuiste André un rayo de luz lleno de risas y positividad que tuvo un gran impacto en nuestro eterno barco familiar [...]".