Devon Windsor se sincera con todos sus seguidores ante las presiones por ser mamá

Sin duda, Devon Windsor es una de las modelos que más conexión tiene con todos sus seguidores. Ella siempre ha querido compartir con todos ellos sus momentos más felices, como su reciente embarazo; a la vez que se ha sincerado desvelando sus inseguridades o preocupaciones. Un ejemplo de esta forma emotiva de abrir su corazón ocurrió en abril de 2020 cuando desveló que había sufrido bullying y ansiedad durante su infancia y adolescencia. Y sin ir más lejos, este fin de semana, la estadounidense, de 27 años, ha querido desvelar la presión que ha experimentado tras el nacimiento de su hija.

“Hay agentes que preguntan cuándo volverás al trabajo y todavía no puedes llevar tu anterior ropa, lo que hace que sientas la presión de ser prefecta”, ha compartido con todos sus seguidores en una de sus redes sociales. Por otro lado, en otra plataforma a través de historias efímeras, decidió dejar que sus fans lanzaran preguntas al azar y para una de ellas también tuvo una sincera respuesta. A la cuestión. “¿Ansiedad por el aumento de peso durante el embarazo: cómo lo manejas?”, emitió la siguiente contestación: “Esto fue algo sobre lo que la sociedad definitivamente ejerce presión sobre las mujeres. Para mí, personalmente, estaba muy emocionada de tener tripita. De hecho, me sentí avergonzado por tener una pequeña barriguita. No importa cómo sea, alguien siempre sentirá la necesidad de comentar. Confié en que esto es una parte natural del embarazo. Para mí, ni siquiera miré la balanza o tampoco me importó siempre que mi bebé y yo estuvieramos sanos. Eso es todo lo que importa [...]”.

Devon Windsor, una modelo feliz en familia

Natural de Misuri (Estados Unidos), Devon Windsor (7 de marzo de 1994) es una de las modelos que ha logrado gran fama internacional gracias a ser una de las favoritas de la firma Victoria's Secret en los últimos años. La estadounidense debutó en la pasarela de la firma lencera en 2013 y no dejó de desfilar para ellos en los siguientes cinco años hasta su último desfile celebrado (2018). En la actualidad, sigue compaginando sus trabajos en moda con su faceta como diseñadora de ropa de baño en su firma homónima, Devon Windsor.

En el ámbito personal, encontró la estabilidad sentimental junto a Johnny Barbara con quien se comprometió en junio de 2018 tras una inolvidable pedida de mano. En el otoño de 2019, la pareja celebraba su boda religiosa en la Iglesia de St. Barts tras recibir su licencia matrimonial días antes. "Han paso dos y para siempre ✨ ¡No hay nadie más con quien preferiría hacer la vida! ¡Gracias por amarme y apoyarme incondicionalmente a través de todos los altibajos! ¡Y gracias no solo por ser el mejor esposo, sino ahora el mejor padre! ¡Te amo!", comentaba la modelo el pasado mes con motivo de su aniversario.

El día que cumplió su sueño

En marzo de 2021, Devon Windsor vio cómo un deseo se hacía realidad. “He soñado con ser mamá toda mi vida”, comentaba la modelo junto a un álbum fotográfico en el que aparecía la pareja junto a una ecografía y que se acompañaba también de una imagen en la que su marido besaba su tripita. Se confirmaba así que serían padres. Poco después, y compartiendo con todos sus seguidores la evolución de su embarazo, desvelaban que esperaban una niña, la cual nació a finales de verano. “Enzo Elodie Barbara 💕 Johnny y yo estamos totalmente enamorados de nuestro pequeño ángel 👼🏼 Llegó al mundo el 8 de septiembre a las 4:58 pm. ¡Pesó 2,78 kilos! ¡El mejor día de mi vida! ¡Muchas gracias por los buenos deseos! 🙏🏼", precisaba la feliz mamá junto a una instantánea en la que aparecía junto a la recién nacida.