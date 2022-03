Karolina Kurkova impacta al desvelar su 'gran sorpresa': ¡está embarazada!

Hace un par de días, Karolina Kurkova compartió con todos sus seguidores un enigmático mensaje: "Tengo una GRAN noticia navideña que voy a desvelar.. Estáte atento, no querrás perdértelo. Besos y abrazos. KK. #christmassweater #surprise #announcement". Máxima expectación ante qué sería lo que el exángel checo de Victoria's Secret iba a compartir con todos sus seguidores, quienes no tardaron en hacer sus apuestas sobre que significaba esta información que acompañaba a unas imágenes de la modelo posando con un amplio jersey de estilo navideño. Y sí, muchos llegaron a acertar el notición que iba a compartir un día después: ¡está embarazada de su tercer hijo! Con esto, se une al baby boom que está experimentando el mundo de la moda en este 2020 y en el que también se encuentra el ángel Romee Strijd, una de las primeras en reaccionar a esta feliz confesión.

"Estamos encantados de anunciar la próxima llegada de un nuevo bebé a nuestra familia. [...] Muchas gracias por todos los cálidos deseos. ¡No podríamos estar más felices o más emocionados por esta nueva incorporación y con este momento especial! Estoy tan feliz de poder compartirlo contigo. Seremos 5". Unas tiernas palabras que desvelan el gran misterio, y que ha querido compartir desde una conocida revista de moda para la que ha posado mostrando ya una abultada tripita de embarazada. Como era de esperar las reacciones no se han hecho esperar y Karolina no ha perdido la oportunidad de compartir impresiones con otras mamás modelo. De hecho, tras recibir la felicitación de Romee Strijd, que tuvo a su bebé hace dos semanas, no pudo evitar mandarle una tierna respuesta: "Enhorabuena a ti también. Podemos hacer citas de juego con juego con nuestros bebés".

Una familia de cinco junto a Archie Drury

Karolina Kurkova, uno de los exángeles de Victoria's Secret más famoso, se casó con el actor y productor cinematográfico Archie Drury, en 2009. Justo en ese momento, la modelo estaba embarazada de su primer hijo, Tobin Jack, que nació el 29 de octubre. El 12 de noviembre de 2015, nacería su segundo hijo, Noah Lee.