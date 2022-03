El gran día de Lucía Rivera, la modelo española que rompió tópicos

Hoy es un gran día para Lucía Rivera. La modelo, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera Ordoñez (quién la adoptó en 2001 tras la boda con su madre, una ceremonia que ocupó la portada de la revista ¡HOLA!), festeja su 22 cumpleaños. Una señalada fecha que llega en un momento profesional inigualable tras siete años trabajando como modelo y cinco desde su primer desfile. Sigue así los pasos de su progenitora, incluso con miras a lanzarse al mundo de la interpretación. Eso sí, ha sabido hacerse un hueco por méritos propios y con una personalidad propia. De hecho, podría considerarse como la 'Cara Delevingne' o 'Kate Moss' española, pues con, como ellas, una altura comedidad para la industría más tradicional (mide 1,71 metros de altura) ha conseguido que las pasarelas le adoren y que su éxito siga en ascenso. Además, tiene un estilo inspirador que se hace viral con las tendencias más demandadas de la temporada.

Cumple 22 años y ya es considerada una supermodelo

Lucía Rivera nació el 22 de diciembre de 1998. A pesar de la popularidad de su madre en el mundo de la moda, no sería hasta aproximadamente los 15 años cuando decidiera protagonizar su primera sesión fotográfica. "Este es mi primer test cuando decidí ser modelo, tendría 15 años y no tenía ni idea de lo que hacía", reconoció Lucía el pasado mes de marzo al compartir una imagen de 2014. Sin embargo, su consagración no llegaría hasta julio de 2015, momento en el que se subió por primera vez a una pasarela. Un hito en su carrera que tuvo lugar durante la 080 Barcelona Fashion, unos desfiles en los que se ha convertido en una de las maniquís más solicitadas.

Se prepara para un posible futuro como actriz

En su dilatada carrera profesional, no es raro que su camino se haya cruzado con el de su madre. Con ella, no solo ha compartido presentaciones, alfombras rojas, reportajes fotográficos o campañas publicitarias, sino que también llegaron a desfilar juntas con vestidos de novia. Ocurrió el 23 de abril de 2018 durante el desfile de Pronovias en la Barcelona Bridal Week. Histórico momento que demostró una vez más su conexión. Y es que Lucía tiene en Blanca todo un referente. De hecho, podría incluso seguir sus pasos como actriz, pues ha confesado que se está formándose para desarrollar sus dotes interpretativas. "Me interesa, en ello estamos", comentó recientemente.

Vive entre España y Francia

Aunque comenzó el año con desamor al confirmarse su ruptura con el piloto Mar Marquez, Lucía Rivera ha encontrado su refugio en su familia y en la su nuevo hogar, París. Hasta la capital francesa se ha desplazado para consolidar su éxito profesional en el ámbito internacional.