El 'exángel' Chanel Iman cumple 30 años y lo festeja presumiendo de tipazo

¡Felicidades! La modelo estadounidense Chanel Iman está de celebración, ya que ha cumplido 30 años este pasado lunes 1 de diciembre de 2020. Una señalada fecha con cambio de década que ha festejado desde Cabo San Lucas en la penísula de Baja California en México, donde se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones."Esto son los 30", comenta en su perfil social el exángel de Victoria's secret, casada con el jugador de fútbol americano Sterling Shepard desde 2018. Una signifitiva frase que acompaña a un refrescante posado en el que aparece sentada sobre la arena junto a la orilla del mar y con una prenda de baño de estampado de tendencia con la que luce tipazo.

Un posado playero por su 30 cumpleaños

En el día de su cumpleaños, Chanel Iman quiso compartir un posado playero con todos seguidores con dos fotografías. Una de ellas es la que permite verla junto a la orilla del mar celebrando su treintena. En ella, la modelo estadounidense, natural de Atlanta, luce una prenda de baño de original patrón, ya que se trata de un diseño que parece un bikini, pero es un bañador tipo trikini. Y es que la braguita y el top se unen en un lateral. Con estampado de paisley, es un diseño que presenta escote asimétrico muy favorecedor y volantes estratégicos con efecto estilizador.

La segunda fotografía nos localiza este improvisado posado. "Sol mexicano. 🌞 Cabo San Lucas", comenta Chanel Iman junto a esta instantánea en la que posa con un conjunto con estampado de grandes flores amarillas y naranjas, compuesto por cropped top con volantes en el escote y lo que parece ser un pantalón con cinturón a juego. A modo de coordinación, la modelo acompaña su imagen de un gorro de estilo pescador con los mismos motivos y colores.

Una historia de amor y una feliz familia

Sin duda, Chanel Iman celebrará este cambio de década de forma muy especial con su familia, su marido Sterling Sephard y sus dos hijas. Ella y el jugador de fútbol americano de los New York Giants se conocieron en noviembre de 2016 durante el cumpleaños de un amigo común. Allí, sus miradas se cruzaron y lejos de ser un encuentro puntual, fue todo un flechazo. Al año siguiente, y curiosamente durante los festejos en los que la modelo celebraba sus 27 años, el deportista pidio su mano en una terraza donde estaban rodeados de velas y desde donde se podía ver Manhattan iluminado tras el atardecer.

Tres meses después, la pareja organizaban su boda en Los Ángeles con una gran fiesta que se hizo viral. Para la ocasión, Chanel lució dos espectaculares vestidos de novia firmados por Zuhair Murad tanto para la ceremonia como para la celebración posterior en el Hotel Beverly Hills. Poco después, formarían una familia con su primera hija, Cali Clay, en agosto de 2018; y la ampliarian tras el nacimiento de su benjamina, Cassie Snow.

Sobre Chanel Iman

Natural de Atlanta (1 de diciembre de 1990), Chanel Iman creció en Los Ángeles, California. Con herencia coreana y afroamericana, su exótica belleza no pasó desapercibida para la industria de la moda. Tras trabajos siendo adolescente, su empujón profesional definitivo le llegó tras quedar tercera en el concurso Supermodelo of the World organizado por la agencia Ford en 2006. Sin embargo, su éxito más popular fue convertirse en uno de los ángeles de Victoria's Secret, un puesto privilegiado que le llevó a subirse a la pasarela de la firma lencera en 2010 y 2011. Sin embargo, antes de recibir su título, ya había desfilado en el show de 2009.