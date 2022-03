¡Toda una revelación! Lucía Rivera posa para su fotógrafo preferido, su hermano de 8 años

Desde que su carrera en la industria dio comienzo, cuando tenía 15 años, Lucía Rivera está acostumbrada a trabajar con todo tipo de fotógrafos, tanto en suelo nacional como en el extranjero. Es algo que forma parte de su profesión, en la que desenvolverse delante de la cámara es igual de importante que desfilar sobre la pasarela (aunque haya modelos como Hailey Baldwin que centren su carrera únicamente en lo primero por cuestiones de altura). Sin embargo, su último 'proyecto fotográfico' de la que es una de las maniquís más cotizadas del país sería especial por partida doble. ¿Y la razón? Gracias a la persona que se encontraba detrás del objetivo, ¡su hermano pequeño! "Martín me hace fotos", escribió la maniquí revelando la identidad del autor de la sesión.

Y el pequeño de 8 años ha causado sensación con sus -hasta ahora- desconocidas habilidades. Una faceta artística que ha derretido de amor a su madre, Blanca Romero, quien dejó sonrientes emoticonos con los ojos en forma de corazón viendo el resultado de sus hijos colaborando juntos, una prueba más de la buena relación que existe entre ellos. De hecho, es imposible no recordar a las hermanas Hadid, que también han llevado su carrera profesional al ámbito familiar. Hace tan solo unos meses, Bella protagonizaba diferentes planos capturados por una embarazadísima Gigi.

Al estilo de los editoriales de moda

Las que compartió Lucía en su perfil eran tres de las imágenes resultantes de la improvisada sesión en las que aparece cómodamente sentada en un sofá. Además, como si de un verdadero shooting para una revista se tratara, la modelo no ha dejado detalles como el look o su pose al azar. De hecho, confirmó una de las tendencias más fuertes de la temporada ya que apostó por un mono caqui estilo camisero (una prenda que ha vuelto con mucha fuerza este otoño) perteneciente a la casa Scalpers. Diseño que lució combinado con sus botines marrones de estilo motorista que llevan elástico en el lateral, un calzado súper cómodo que nos resulta familiar al haberle acompañado en sus jornadas parisinas.

¿Tras los pasos de Brooklyn Beckam?

El álbum de fotos creado por los hijos de Blanca Romero, ya tiene miles de 'me gusta' -entre ellos el de Cristina Pedroche-. No podía haber tenido mejor acogida en su comunidad de seguidores, que han alabado el fantástico trabajo en equipo. "Hermana top 💕" o "Bravo Martín 👏👍", fueron algunos de los comentarios que recibió el posado de Lucía. Aunque varias fans de la modelo dejaron caer que querían una sesión del estilo, lo que demostraría que el pequeño podría tener futuro en el sector como Brooklyn Beckham, quien también comenzó temprano a dar sus primeros pasos con la cámara. "Yo también quiero que me hagan esos fotones 😍", llegaron a escribir viendo el bonito resultado.