Gracias por inspirarnos, Lucía Rivera con la cazadora vaquera que no pasará de moda En su nuevo look parisino, la modelo ha estrenado la misma prenda 'vintage' que ha conquistado a la pasarela para esta temporada

Aunque Lucía Rivera continúa con su estancia en Francia, seguimos sin poder perder de vista los looks parisinos que nos está regalando estas semanas. Más que nada, porque son las pistas estilísticas que necesitábamos para dar con las tendencias por las que apostar esta temporada. Además de la nueva forma de llevar el tweed (en un original mono) o cómo combinar pantalones de cuero anchos, la modelo ha estrenado otra novedad que nos ha conquistado: una cazadora vaquera. Pero no es una chaqueta denim cualquiera, sino un modelo que muchas firmas han incluido en sus pasarelas para que gobiernen el armario de entretiempo. Y es que la prenda recuerda por la forma a una americana, de manera que sería una versión algo más sofisticada con la que sumar puntos de estilo a cualquier mezcla casual, exactamente lo que ella consiguió este lunes.

En una de sus pausas para el café, y es que los compromisos laborales de la maniquí tienen su agenda colapsada desde que aterrizó en París, Lucía protagonizó una improvisada sesión de fotos que colgó, posteriormente, en su cuenta personal. El look de la modelo consiguió llamar la atención de su comunidad de seguidoras, quienes no tardaron en preguntar de dónde eran las prendas que formaban su look. Y, por mucho que las botas, un diseño de Uterqüe (139 euros) con el lateral elástico, resultaron llamativas por su suela de tractor, lo cierto es que nos quedamos con la americana vaquera.

Mirada al pasado

Como ella misma respondió a una de sus fans, el diseño es un modelo vintage de Polo Ralph Lauren, por lo que no se trataría de un modelo de esta colección. El lado positivo es que, indirectamente, Lucía ha vuelto a dar en el clavo con su elección. Basta repasar algunas de las tiendas multimarca más famosas para encontrar varias blazer vaqueras como la suya formando parte de la temporada Otoño/invierno, la prueba de que la anchura que escogió la maniquí, inspirada en los últimos años de 1990 y principios de los 2000, está de vuelta.

Básicos poderosos

Para Lucía era clave que la cazadora se convirtiera en protagonista, algo que consiguió de una manera muy sencilla al utilizarla como broche de su total look en negro, compuesto por camiseta y pantalón vaquero. Las botas planas en marrón complementaron la mezcla, así como el bolso de Loewe, un modelo balloon que lleva el famosísimo logo de la firma estampado. Y aunque nos parece la perfecta combinación otoñal, lo cierto es que podría reciclarla dentro de unos meses con un abrigo largo, recto y masculino sobre los hombros. La prueba de que apostar por tejidos clásicos, como el denim en clave 2020, es una forma de revitalizar los básicos.