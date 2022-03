La sorpresa que no esperaban los fans de Iris, hija de Jude Law, de modelo a… ¿diseñadora? En su última publicación, la maniquí presume de un nuevo estreno: ¡un bikini hecho por ella misma!

Gigi, Bella, Kendall... Son nombres que, en la industria de la moda, no necesitaban ir seguidos del apellido para reconocer a las modelos que han definido esta última década. Aunque son tres figuras consolidadas (y de las mejores pagadas en la actualidad), lo cierto es que una nueva generación de maniquís viene pisando con fuerza. El jovencísimo Damian, hijo de Elizabeth Hurley, es uno de los casos más comentados este verano al haber protagonizado una campaña de belleza con Irina Shayk y, posteriormente, incorporarse al prestigioso equipo de representados por IMG Models. No es el único ejemplo de celebridad de la Generación Z. También Iris Law, que comparte un increíble parecido con su padre, era el ojito derecho de las firmas al contar con ella tanto para desfiles como para trabajos publicitarios (fue la protagonista de la presentación de la colección otoñal de Fendi). No contenta con apuntar maneras como una de las encargadas de relevar a las top models antes mencionadas, la británica ha querido probar suerte como diseñadora.

VER GALERÍA

Iris, hija de Jude Law, afianza a sus 20 años su carrera como modelo

Al llevar una carrera que transcurre de forma paralela a las tendencias, no es de extrañar que algunas maniquís se dediquen a darle un giro a su trayectoria optando por experimentar con el diseño de moda. Es el caso de Candice Swanepoel, Emily Ratajkowski, la anteriormente nombrada Liz Hurley o incluso Alexa Chung. Aunque el caso de Iris está todavía a unos pasos de poder ser comparado con el de las modelos, lo cierto es que podríamos estar viendo los comienzos de la británica en el sector. Si bien en marzo se alió con la firma Mulberry para sacar un bolso multicolor (bajo estas líneas), en esta ocasión estaríamos ante su despegue en solitario. Y, como las tres primeras de la lista, se habría decantado por la moda baño para ello.

VER GALERÍA

En su última publicación, Iris aprovecha al máximo el verano con un posado vacacional en traje de baño. ¿Lo más sorprendente? Que el look sería una creación suya. "He diseñado y cosido este bikini antes de marcharme. ¿Te gusta? ¿Lo quieres?", preguntaba la hija de Jude Law acompañando las fotos. Su obra es un dos piezas bicolor en fucsia y azul marino que va anudado también alrededor de la tripa -como si fuera un trikini- y juega con las dos tonalidades, de forma que parecen modelos diferentes unidos en uno solo.

VER GALERÍA

Si Iris tenía alguna duda de que aquel diseño fuera a convencer a sus fans, solo tuvo que leer los comentarios debajo de su diseño para descubrir que, si en algún momento se decidía a lanzar su firma, no le iba a faltar clientela. "Me encanta", "¿Vas a hacer más?", "Esto más que algo que quiera es una necesidad" o "Mándame uno", fueron algunas de las valoraciones que se llevó la creación bicolor. Y aunque la modelo todavía no se ha pronunciado al respecto (en algunos casos se ha limitado a contestar con una enigmática carita sonriente) estaremos muy pendientes por si se decide a dar el salto.