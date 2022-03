Damian, el hijo de Elizabeth Hurley, 'conquista' a Irina Shayk en su nuevo proyecto juntos

Elizabeth Hurley no solo puede presumir de ser una de las actrices más conocidas de la industria. También entre sus logros está el de hacer historia en la moda con aquel Versace que se hizo viral en los 90 o convertirse en una empresaria de éxito gracias a su firma de ropa de baño, para la que ella misma ha posado como modelo. Pero el mayor orgullo de Liz, el mote con el que se conoce a la británica, no es ni su marca ni sus proyectos, sino su hijo Damian. Además de guardar una relación madre-hijo de ensueño (el propio Damian se refiere a ella como su gemela o su compañera de crímenes), la intérprete no ha podido evitar compartir el último logro de su (cada vez menos) pequeño en su perfil. Una campaña de belleza que el inglés de 18 años protagoniza junto a un peso pesado del modelaje, la top: Irina Shayk.

Que al poco de comenzar su carrera como modelo -firmó su primer contrato a los 17 años- ya aparezca en una campaña que se ha convertido en viral junto a la rusa, es una oportunidad que la intérprete ha querido promocionar en su perfil. "La mamá orgullosa tenía que publicar esta encantadora foto de mi hijo Damian junto a la preciosa Irina Shayk para la nueva campaña de Pat McGrath dirigida por Steven Meisel", escribió Elizabeth debajo de una imagen en la que aparecía junto a la maniquí. "Puedes estar muy orgullosa, Damian es de una belleza mitológica", "Quita la respiración", "Es tu doble" o "No sé quién tiene más suerte, si Damian o Irina", fueron algunos de los comentarios que recibió la británica en su publicación felicitando el proyecto de su hijo.

Un anuncio hipnótico

El vídeo, que el joven modelo también quiso compartir en su perfil, comienza con unos primeros planos de Irina con un maquillaje de alto impacto que se van ampliando mostrando a la pareja, con los latidos de un corazón como sonido de fondo. "Amo su belleza, pero temo a su mente", dice Damian citando al escritor francés Stendhal. El hipnótico ritmo, el beauty look de la rusa y la voz del hijo de Liz Hurley recitando dan lugar a una campaña muy breve, pero muy visual. Es más, como su propia compañera de profesión le ha admitido debajo de la publicación, está "Obsess! ❤️❤️❤️❤️❤️".

Cara con ángel

Y no nos extraña nada. La verdad es que el tándem formado por la que sería una de las veteranas de la industria y la new face es explosiva hasta el punto de que los fans de ambos han vuelto viral el minivídeo que apenas dura 19 segundos. También hay que considerar que el británico tiene tablas delante de las cámaras. Lo cierto es que no sería la primera vez para Damian siendo imagen de una campaña de belleza. El año pasado debutó para la misma firma de la maquilladora promocionando una base, primer y polvos fijadores. Esta vez ha sido el turno de la máscara de pestañas que aparece luciendo en el vídeo.