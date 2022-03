El mejor aprendiz de Elizabeth Hurley: su hijo, Damian, afianza su carrera como modelo

Hay hijos que parecen destinados a seguir los pasos de sus padres. Es el caso de Kaia Gerber, Lilah Grace Moss o incluso Cruz, el pequeño artista de la música del clan Beckham. Y es que la lotería genética juega un factor fundamental, como bien podría afirmar desde hoy Damian Hurley. El británico, de 18 años, es un auténtico clon de su madre, Elizabeth. Y, teniendo en cuenta el éxito de su madre en la moda, tanto de modelo como diseñadora, parecía lo más normal que no descartara hacerse un hueco en la industria. Su sueño se ha cumplido al fin, ya que este lunes compartió el que sería uno de los primeros pasos del resto de su carrera al haber sido fichado por una de las agencias más importantes del mundo: IMG Models. El nombre nos resulta más que familiar, ya que se trata de un peso pesado dentro del sector. Por repasar algunas de sus maniquís más célebres, encontramos a las hermanas Hadid, Chanel Iman, Georgia May Jagger, Hailey Bieber o Gisele Bündchen trabajando para la agencia.

VER GALERÍA

Damian, el hijo de Elizabeth Hurley, 'conquista' a Irina Shayk en su nuevo proyecto juntos

"IMG Models ahora representa a Damian Hurley", se anunciaba en el perfil de la firma con un vídeo en el que se veía un montaje con varias imágenes del británico. Por su parte, el hijo de Liz también aprovechó su cuenta personal para dar el notición a sus fans. Para ello compartió una foto en blanco y negro con un pie de foto que compartía con sus seguidores la nueva etapa en su carrera. "Muy emocionado por formar parte de IMG", escribió Damian como pie. Las reacciones de sus fans no tardaron en llegar, aunque no a todos les pilló desprevenidos la primicia...

VER GALERÍA

"Te lo mereces", "Felicidades, pero tengo que decir que no estoy sorprendida porque eres impresionante", "Mucha suerte en la nueva aventura" o "No puedo esperar a verte en todas partes", fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus fans. Los buenos deseos no son en balde, ya que por lo general, es un sector en el que las modelos femeninas suelen tener una carrera más larga y prolífica. Sin embargo, como algunas de sus fans reflexionaron, hace tiempo que la industria de la moda no encuentra un modelo masculino de éxito. Tras Jon Kortajarena y Mariano Di Vaio, ¿será Damian el próximo en triunfar por todo el mundo?

VER GALERÍA

También Elizabeth, a quien Damian considera "su mejor amiga" (incluso llegó a versionar su famosísimo Versace en clave masculina a modo de homenaje), celebró por todo lo alto el fichaje de su, cada vez menos, pequeño. La actriz utilizó la misma foto con el título "Qué rápido crecen" para darle la particular enhorabuena a su hijo. Y es que la británica suele vivir sus triunfos como si fueran propios. Cuando, hace unas semanas, el modelo protagonizó una campaña de maquillaje junto a Irina Shayk, fue Liz quien compartió el vídeo dirigido por Steven Meisel, llena de orgullo.