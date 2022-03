'#ChallengeAccepted': Modelos y diseñadoras se suman al reto viral más poderoso

Si has entrado estos últimos días a las redes sociales, es más que probable que te hayas encontrado con numerosas mujeres que han compartido imágenes en blanco y negro acompañadas simplemente de la frase 'challenge accepted' (desafío aceptado en inglés). Todo esto forma parte del último reto viral al que se han sumado miles de personas en todo el mundo, cuyo objetivo es reconocer la belleza -y no hablamos solo a nivel físico- de otras mujeres que nos inspiran en la vida, un alegato de sororidad y empoderamiento que ha conquistado, cómo no, a las celebrities. Entre ellas, han destacado varios de los rostros más destacados de la industria de la moda, desde modelos como Kendall Jenner, Sara Sampaio o Cindy Crawford hasta diseñadoras como Victoria Beckham, quien ha querido hacer partícipes de este desafío a las mujeres de su familia.

Las Kardashian se suman

Kendall subió ayer a sus historias efímeras de Instagram una instantánea en la que aparece muy sensual, mirando a cámara mientras posa en topless. A pesar de que cuenta con más de 135 millones de seguidores en su perfil, la modelo es la menos activa en redes del clan Kardashian, y ha buscado siempre la discreción frente a sus hermanas, especialmente en lo que se refiere a su vida privada. Sin embargo, no ha querido evitar sumarse a este reto en el que también han participado Khloé y Kourtney. La nominación de la top vino por parte de Natalia Bryant -hija del fallecido jugador de la NBA Kobe Bryant-, quien ha demostrado en numerosas ocasiones ser gran fan de Kendall, por lo que seguro que le ha hecho especial ilusión ver que efectivamente continuaba con el challenge y le agradecía la mención.

La participación de las supermodelos

Además de Kendall, otras tantas modelos de distintas generaciones han querido compartir su foto en blanco y negro y mencionar a otras mujeres que les resultan inspiradoras. Una de ellas ha sido Sara Sampaio, que había recibido nominación por partida triple. También Cara Delevingne, quien ha querido acompañar su instantánea de un texto explicativo que resume el objetivo de la campaña: 'Esto va por las mujeres fuertes. Conozcámoslas. Seamos ellas. Criémoslas. Ayuda y empodera siempre a las mujeres de tu vida. Mujeres apoyando a mujeres'. Esta última frase ha sido la que ha elegido Coco Rocha para explicar su fotografía, mientras que Miranda Kerr ha escrito que 'Juntas somos más fuertes'. Cindy Crawford ha añadido que, para ella, el amor es 'una sencilla manera de ayudarnos'.

El alegato de las Beckham

Victoria Beckham y su futura nuera, la modelo Nicola Peltz, han demostrado una vez más la excelente sintonía que tienen entre ellas al nominarse mutuamente para este reto. '¡Reto aceptado! Gracias por la nominación Nicola Peltz ❤️ El empoderamiento femenino ha sido siempre la esencia de VB. Nomino a todas las mujeres inspiradoras de mi vida (¡que son muchas!)' escribía la diseñadora. Además de publicar una instantánea suya, ha querido también hacer partícipe a su hija Harper, de 9 años, alegando que 'Criar a mujeres fuertes es tan importante como apoyarlas'.

Por su parte, Nicola subía una fotografía en la playa acompañada de unas palabras repletas de amor para las mujeres de su familia: 'Challenge accepted Victoria Beckham💖 Soy más que afortunada de tener a tantas mujeres fuertes en mi vida que me empoderan a mí y a todas las personas a su alrededor. Qué suerte tener una madre y una futura suegra que son las dos tan bellas por dentro como por fuera y que son mis ejemplos a seguir. Me siento muy afortunada por poderme fijar en estas mujeres inspiradoras cada día'.