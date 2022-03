El revelador posado del ángel Sara Sampaio en bikini y sin maquillaje

Los piropos no se han hecho esperar ante el último posado de Sara Sampaio en la playa. El ángel portugués de la firma de lencería Victoria's Secret y también actriz ha querido mostrar a todos sus seguidores su imagen más natural en bikini y sin maquillaje, haciendo honor de su cercana personalidad que le ha llevado a compartir con todos sus admiradores sus inseguridades, como su batalla contra la depresión. Estas imágenes playeras son una oportunidad para mostrar su increíble anatomía tras hablar recientemente de un cambio físico al ganar algo de peso y una belleza innata muy fresca. "Guapa" o "sincera" son algunos de los calificativos que han recibido sus imágenes frente al mar tras haber pasado el confinamiento en su Los Ángeles.

Tres imagenes son las que acompañan a este posado playero del ángel portugués, que cumplirá 29 años el próximo 21 de julio. En este trío de fotografías tomadas frente a un horizonte teñido por un bello atardecer, podemos verla con un look muy veraniego compuesto por camiseta cropped en color amarillo de Livincool (firma fundada por el fotógrafo italiano Emanuele D'Angelo y con sede en Los Ángeles) y braguita de bikini en color rosa chicle con lazada en las caderas. "Ayer vi una puesta de sol muy bonita", comenta la modelo junto a estas instantáneas que ya recogen más de 900 comentarios en su perfil de Instagram.

Hace unos días y siguiendo el ejemplo de sinceridad que le llevó a admitir tanto que padecía depresión y ansiedad como tricotilomanía (un trastorno de conducta recurrente que impulsa a arrancarse el pelo), la modelo de Victoria's Secret habló sin tapujos sobre su aumento de peso, sobre todo en estos últimos meses donde el confinamiento ha modificado las rutinas diarias de todo el mundo. Tras comentar una ligero cambio físico, el buen humor se apoderó de sus palabras a través de un mensaje publicado en las históricas efímeras de su perfil de Instagram: "¿Sabes una cosa que no te dicen sobre el aumento de peso? Es que tus pechos se hacen más grandes. Así que solo estoy tratando de entender: ¿qué quiero más: abdominales o pechos?".

Sara Sampaio (21 de julio de 1991, Oporto) es uno de los ángeles más icónicos de Victoria's Secret tras su fichaje como embajadora de la firma de lencería en 2015 (previamente, ya había desfilado en 2013 y 2014 para la compañía en sus shows anuales). Sin embargo, su sueño siempre era ser actriz. "Fui modelo por accidente tras ganar un concurso. Yo quería ser actriz y pensé que presentándome a esta elección sería un buen camino para abrirme las puertas de la interpretación. Tras el certamen, me propusieron después ser modelo. Y accedí. Vi que parecía mucho más sencillo porque no tenías que hablar a la cámara, no tenías que memorizar largos guiones (risas)... y lo encontré muy divertido", precisó a HOLA.com en 2014. Y sus deseos se hicieron realidad, pues, tras varios cameos interpretándose a ella misma y un breve papel en un capítulo de la serie Billions (2017), la portuguesa debutó en el cine interpretando a Anna en el filme Carga, nuevo título del director Bruno Gascon. Después participaría en el corto Silence de Francisco Froes y tiene pendientes de estreno dos nuevos trabajos en largometraje: Dreamland y Sombra.