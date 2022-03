Tamara Francesconi: descubre a la espectacular novia modelo del actor Ed Westwick (Gossip Girl)

Puede que si mencionamos a Ed Westwick, la primera persona que se nos venga a la cabeza sea Leighton Meester. Ambos actores fueron los encargados de dar vida a la historia de amor entre Chuck Bass y Blair Waldorf en la serie Gossip Girl. Ocho años después de la emisión del último capítulo, la relación de pareja en la vida real del intérprete se aleja mucho de la diva del Upper East Side. Mientras Leighton está embarazada de su segundo hijo, el británico está saliendo desde el pasado octubre con Tamara Franciscano, una maniquí sudafricana que se está convirtiendo en toda una revelación en internet. Además de reunir cientos de miles de seguidores en su perfil, trabaja para varias agencias de modelos, por lo que su agenda está colapsada entre colaboraciones con marcas, sesiones de fotos y viajes con el artista.

Según una de sus agencias de modelos, Tamara mediría 1,72 m, lo que podría explicar por qué la pasarela no suele aparecer en sus publicaciones. Y es que la altura, como han podido comprobar Hailey Baldwin o Emily Ratajkowski, es imprescindible si el objetivo es participar en los desfiles de las Semanas de la Moda. Aunque eso no significa que no haya más posibilidades para triunfar en la industria. Si algo han demostrado ambas maniquís es que medir menos no implica quedarse sin trabajo. Basta con tener química ante la cámara, algo que la sudafricana derrocharía tal y como se puede apreciar si le echamos un vistazo a cualquiera de sus shootings.

Una carrera larga y exitosa

Han sido claves en su éxito como modelo su mirada verdosa de alto impacto y unas curvas fruto de un estilo de vida saludable y mucho ejercicio. Como ella misma ha comentado en su perfil "Hago 3 y 4 veces a la semana el entrenamiento para quemar calorías de Sarah Day. Como de todo y no me privo de nada, prefiero estar algo más 'blanda' y disfrutar, me encanta la comida". Con esas declaraciones, está claro que a la maniquí le ha tocado la lotería genética, ya que está especializada en fotografía de moda baño (son las campañas veraniegas las que más abundan en su perfil). Y, aunque sus cuentas personales se están volviendo toda una revelación, sobre todo entre amantes de la moda y de los viajes, lo cierto es que no es una recién llegada a la industria. La sudafricana lleva desde los 17 años dedicándose a modelar, una carrera casi comparable a la de otra compañera de profesión con la que comparte país natal: Candice Swanepoel.

Un amor predestinado

Lo más curioso es que, si retrocedemos lo suficiente en sus publicaciones, encontramos una escena de Gossip Girl que posteó en abril de 2013, es decir, 6 años antes de que diera comienzo su relación con Ed Westwick. En otras palabras, Tamara ya era una fan de la serie y, que se enamorara de uno de sus protagonistas, nos parece un giro del azar de película. "A veces, todo lo que necesito es una Dorota", pone sobre la imagen en la que aparece la empleada de la familia Waldorf en la ficción. Después de que se conociera su relación con el actor, muchas fans no han podido evitar comentar lo mágico de la situación: "Poco imaginaba que terminaría saliendo con Chuck Bass".