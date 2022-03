Chrissy Teigen se opera el pecho y lo mejor es la divertida reacción de su hija

Si por algo destaca Chrissy Teigen es por su naturalidad y su sentido del humor, algo que mantiene incluso para hablar de temas más delicados como su operación de pecho. A pesar de contar con más de 40 millones de seguidores, no tiene miedo a explicar su opinión acerca de temás tabú que otras influencers evitan tratar. Por ejemplo, hace ya tiempo explicó que se puso implantes con poco más de 20 años, en parte para que le quedaran mejor los bikinis y bañadores con los que posaba habitualmente debido a su trabajo como modelo, pero que ya no se sentía cómoda y quería volver a su talla natural. Dicho y hecho, esta semana ha pasado por quirófano y, como no podía ser de otra manera, su primera fotografía post cirugía en redes ha sido tan divertida como siempre.

Una importante decisión

La modelo, que admite haber tenido graves problemas de autoestima hasta el punto de que se pesaba 3 veces al día, asegura que actualmente ha logrado encontrarse en paz y a gusto con su cuerpo, un sentimiento que se ha visto acrecentado por la maternidad. También ha explicado que, después de llevar una década con los implantes, tenía que pasar por quirófano para sustituirlos por unos nuevos como le recomendaron los médicos, pero no le apetecía nada la idea. Sin embargo, a finales de mayo daba a conocer la noticia de que había decidido operarse, pero para quitarlos definitivamente. Aunque no ha dicho la fecha exacta en la que se ha tenido lugar la cirugía, sabemos que ha sido esta semana, puesto que hasta el pasado lunes estuvo tan activa en redes como siempre, y hace unas horas confirmaba que todo había salido bien.

El mensaje de su hija

Chrissy, que no pierde su sentido del humor ni recién operada, ha querido confirmar que el procedimiento había ido perfectamente, y lo ha hecho mediante una imagen de las palabras de ánimo que le escribió su hija. Luna, de 4 años, parece haber ententido muy bien los motivos por los que su madre ha entrado en quirófano, y es que le dejó unos mensajes totalmente claros, que demuestran, de paso, que la pequeña ha heredado la espontaneidad de sus padres. "Pásatelo bien quitándote los pechos" y "Adiós pechos" son las dos frases con las que ha acompañado un dibujo que le ha hecho a Chrissy. "¡La cirugía ha ido perfectamente" Estoy muy muy muy muy muy dolorida, pero despertarme y ver esto ha hecho que se me pase al menos por medio minuto" comentaba la modelo en el pie de foto.

Así lo anunciaba en redes

Hace poco más de dos semanas recurría a su perfil para anunciar este proceso: "¡Hola, hola! He publicado en Twitter que me estaba haciendo el test del Covid porque voy a someterme a una cirugía pronto. Como es normal, mucha gente tenía curiosidad (y ganas de cotillear), así que lo diré aquí: ¡Me voy a quitar los pechos! He estado contenta con ellos durante muchos aos, pero estoy cansada. Me gustaría poder abrocharme un vestido de mi talla y tumbarme boca abajo con total comodidad. ¡No es gran cosa, así que no os preocupéis por mí! Está todo bien. Todavía tendré pecho, pero serán simplemente grasa, de lo que realmente están hechos. Son una tonta y milagrosa bolsa de grasa ❤️". A estas palabras contestaban con mensajes de ánimo desde Naomi Campbell hasta Michelle Pfeiffer, además de numerosas mujeres que habían pasado por el mismo proceso y le contaban lo contentas que estaban con la decisión tomada.