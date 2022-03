Irina Shayk vuelve a sus orígenes y revoluciona a sus fans con su posado en lencería

No hay duda de que Irina Shayk es una de las modelos más relevantes de los últimos años, y es que sus características curvas, sus grandes ojos verdes, sus carnosos labios y sus infinitas piernas han conquistado a las firmas más prestigiosas del sector de la moda y a numerosas publicaciones especializadas en todo el mundo. Si hay una palabra que defina a la rusa es sensualidad, algo que vuelve a derrochar en su última campaña, protagonizada por unas imágenes que, como no podía ser de otra manera, no han tardado en revolucionar a sus fans en redes. Con ellas,vuelve a sus orígenes y posa de la mano de la firma de lencería con la que comenzó a despuntar en la industria hace más de una década.

La top ha compartido en su perfil una de las fotografías de este último trabajo para Intimissimi, en la cual aparece sentada frente a un fondo en distintos tonos de azul celeste y mira sensualmente a cámara mientras luce las novedades de la marca. Concretamente, lleva sujetador y braguita en tul negro, un conjunto perfecto para lucir bajo esos vestidos semitransparentes que tanto le gustan a Irina, aunque en la campaña lo combina con una blusa de seda a tono.

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en conquistar las redes, y es que en menos de 16 horas acumula más de 2.000 comentarios (la mayoría con emojis de corazones y fuegos) y 400.000 likes, entre los que se encuentran los de sus compañeras de profesión Bar Refaeli y Emily Ratajkowski.

Aunque comenzó a trabajar como modelo en 2004, fue a partir de 2007 cuando empezó a despuntar y ser reconocida a nivel internacional, año en el que fichó como embajadora de la casa de lencería. Aunque ya no ejerce como tal, sí que continúa trabajando para ella, desfilando en algunas de sus presentaciones y protagonizando sus campañas más mediáticas.