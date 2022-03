El premio que ha unido a Bella Hadid y Naomi Campbell Las dos se han alzado con varios galardones de los Model of the Year 2019, en los que se premia a diferentes maniquís por su trabajo

Cuando se acerca la recta final del año son muchos los medios de comunicación y plataformas que repasan los acontecimientos más importantes de los últimos meses. También los que entregan premios en las categorías más variadas. En 2019, por ejemplo, ni las hermanas Hadid ni Kendall Jenner han podido alzarse con el título a la mejor modelo del año concedido en los British Fashion Awards. Un galardón que fue a parar a manos de Adut Akech, una top que, a sus 19 años, ha conquistado a grandes firmas de la industria como Chanel, Valentino, Calvin Klein o Prada. Sin embargo, Bella Hadid ha sido galardonada como Social Media Star, un premio que la ha unido con la gran Naomi Campbell.

Hace ya varios años que el portal online models concede los Model of the Year (MOTY), unos galardones en los que premian a diferentes maniquís femeninos y masculinos por su trabajo sobre las pasarelas, su influencia en las redes sociales o sus looks de Street Style. En cada categoría –son un total de 11– se descubre la decisión de los expertos de la industria y la de la audiencia que, en las semanas previas, vota por su finalista preferido. En la edición de 2019 Bella y Naomi han coincidido al desbancar a sus contrincantes en la categoría de Social Media Star, un reconocimiento que mide, como indica la plataforma, la influencia que han ganado en sus redes sociales y cómo la utilizan. La menor de las Hadid, que tiene más de 27,5mm de seguidores, ha sido premiada por unanimidad por los expertos, mientras que Naomi, con 8,2mm de fans, ha sido la preferida de los lectores. Fuera se han quedado nombres como el de Gigi Hadid, Adriana Lima, Kaia Gerber o Emily Ratajkowski que también competían por alzarse con este título.

Pero no han terminado aquí las alegrías de las dos modelos. Naomi ha sido premiada, además, con el título a La mejor modelo del año 2019, aunque de nuevo en la categoría concedida por la audiencia. Y es que los expertos han coincidido con el jurado de los British Fashion Awards al seleccionar a Adut Akech como la ganadora. Por su parte, Bella ha sido elegida por los lectores como La mejor modelo del Street Style. La estadounidense ha demostrado en más de una ocasión que las calles de Los Ángeles, Nueva York o la ciudad que visite se han convertido en su mejor pasarela. Y en un escaparate en el que demuestra que no solo se atreve con cualquier tendencia, también con mezclas llenas de riesgo que han ayudado a ir definiendo su estilo. Una categoría en la que Adesuwa Aighewi se ha llevado el aplauso de la crítica.

La plataforma reconoce, además, el trabajo de algunas celebrities que por su estilo, elegancia y trabajo son capaces de competir, en cierto modo, con el dominio sobre la moda de las modelos. Nombres como el de Hunter Schafer (elección de la crítica), que combina sus trabajos sobre la pasarela con el mundo de la interpretación, el arte y el activismo, o el de Zendaya (premio de la audiencia), que ha colaborado este año con firmas como Tommy Hilfiger, se han impuesto sobre Rihanna, Rosalía, Priyanka Chopra, Millie Bobby Brown o Dua Lipa que han tenido que conformarse con resultar finalistas.