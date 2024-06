La reina Letizia confirma que las chaquetas de 'tweed' son su básico favorito de primavera y no solo con zapatillas Durante su reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en el Palacio Real de El Pardo, vuelve a confiar en una prenda que ha marcado muchos de sus looks con calzado 'barefoot'

Tras su viaje de cooperación de tres días a Guatemala, doña Letizia recuperó su agenda de compromisos institucionales en España. Uno de ellos fue una reunión con el Patronato de la Residencia de Estudiantes en Madrid el 12 de junio. Allí, la Reina recupero uno de sus tops más bonitos con detalles de encaje y mangas abullonadas (de Uterqúe). Sin embargo, llamaron especialmente la atención sus nuevas zapatillas, un modelo vegano de la firma española Ohne Project con detalle en Royal Green (159 euros). No hay duda de que la esposa del rey Felipe VI nos está dando una lección de estilo al demostrar que unas sneakers si se combinan bien pueden ser perfectas para llevar en un look de trabajo. Sin embargo, no siempre ha llevado deportivas, sino que ha encontrado otro tipo de calzado idoneo tras su lesión, como ha demostrado hoy durante su reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en el Palacio Real de El Pardo.

Unas bailarinas que hacen que el pie no sufra

El pasado 27 de mayo, doña Letizia acudió a un almuerzo con el presidente de Ucrania, Volodymir Zelenskyy en el Palacio Real de Madrid. Aquel día, dio un giro de estilo a su imagen. Y es que desde que sufriera una lesión en su pie derecho (se fracturó una falange próxima al dedo central), sus looks se definieron por lucir siempre con zapatillas, con el color blanco como protagonista. Sin embargo, durante esa mañana de primavera, confirmó que el calzado barefoot (es decir, que se adapta al pie como sin oprimir y con pisada que simula ir descalzo) no solo tiene como ejemplo unas deportivas, pues decidió estrenar unas bailarinas con escote lateral y pulsera al tobillo que cumplían todos los requisitos para ‘sentirse libre’. En concreto, estrenó un diseño de la firma Cacles (89,90 euros). Se trata del mismo modelo que recupera por primera vez en este jueves, en el que ya se cuentan los días para la llegada del verano.

¿Cómo combina la reina Letizia su calzado barefoot?

Desde el momento que doña Letizia incorporó su calzado barefoot a su armario tras su lesión, ha habido dos fórmulas que han dominado su imagen. Por un lado, le gusta que este tipo de accesorios acompañen a sus looks con trajes de colores. Y, por otro, los configura para sus estilismos con chaquetas de tweed. De hecho, en las últimas semanas, ha estrenado varias, como la multicolor de Mirto que llevó al fútbol en Zaragoza como la blazer en tono fucsia de Mango que lució en el concierto EmociónArte en el Teatro Real de Madrid. Hoy, una chaqueta de tweed también define su imagen. En concreto, recupera un diseño solidario que está elaborado por APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), el cual estrenó el pasado 9 de enero. En esta ocasión, también combina esta prenda con un pantalón negro. Culimina estilismo con su anillo de Coreterno y pendientes de perlas.