Hablamos con los fundadores de la firma de zapatillas 'barefoot' y veganas que ha estrenado la reina Letizia

En las últimas dos décadas, hemos visto a la Reina subida a todo tipo de calzado de tacón: stilettos de aguja, con paneles transparentes o plataformas imposibles. Sin embargo, algunos contratiempos de salud le han obligado a bajarse temporalmente del zapato alto para optar, en su lugar, por diseños tipo barefoot. Doña Letizia ha causado una auténtica sensación con sus looks estos meses previos al verano, poniendo en valor que no hace falta llevar salones o sandalias para lucir superelegante en citas de trabajo. Este miércoles, en una reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, en Madrid, lo ha vuelto a hacer y, por si fuera poco, ha estrenado un par que no le habíamos visto hasta la fecha: vegano, hecho en España y, por supuesto, barefoot.

VER GALERÍA

- La evolución del calzado de la reina Letizia: de sus 'stilettos' con plataforma a las zapatillas más cómodas

Un nuevo par de zapatillas barefoot en su armario

Tal y como publicó ¡HOLA! hace algunas semanas, la Reina se golpeó el pie derecho contra una mesa en La Zarzuela, lo que le causó una fractura en uno de los dedos de su pie derecho. Aunada a la metatarsalgia y al neuroma de Morton, esta nueva lesión limita el tipo de calzado que puede llevar, razón por la que está experimentando distintas formas (todas muy elegantes) de combinar las zapatillas blancas. Confirmó su dolencia el pasado 6 de mayo en el concierto EmociónArte, organizado por la Fundación Princesa de Girona en el Teatro Real, y desde entonces continúa apostando por este calzado cómodo. Apostar todo al color blanco es un truco especial de las mujeres estilosas para verse más bronceadas y muy sofisticadas una vez que se acerca el verano, aunque está de más decir que la técnica no está reservada solo para los meses calurosos.

En esta oportunidad, se ha decantado por una romántica blusa de bordados florales, mangas abullonadas acabadas en puño y cuerpo de nido de abeja, que perteneció al catálogo de la temporada Primavera/Verano 2021 de la ya desaparecida Uterqüe. Ha coordinado esta luminosa pieza con unos pantalones rectos, también blancos, y de largo tobillero, que alargan las piernas al instante y le permiten llevar calzado plano sin verse por ello menos estilizada. En cuanto a los accesorios, ha querido rescatar unos pendientes sutiles, de Bárbara Goneaga.

VER GALERÍA

Hablamos con Ohne Project, la firma sostenible de calzado 'barefoot' que enamoró a la reina Letizia

La elección de calzado ha sido distinta de las que habíamos visto en los últimos looks de la Reina, puesto que en lugar de reciclar sus zapatillas barefoot, de Vivobarefoot, o las sostenibles de MU, ha decidido debutar un par de otra firma nacional. Se trata de las bautizadas como Project 080 Barefoot Sneaker en color Royal Green, de Ohne Project (159 euros), que están realizadas con 70% residuos de maíz y 30% algodón orgánico, y presentan un forro fabricado con 60% bambú y 40% poliéster reciclado. Si algo tienen en común los sellos por los que recientemente se está inclinando la madre de Leonor y Sofía es que son respetuosos con el medioambiente y confeccionan sus productos de manera lenta y local.

Sin duda, el hecho de que la Reina haya apostado por sus diseños marca un antes y un después para Ohne Project, una pequeña firma española que nació hace apenas un año mediante un sistema de crowfunding. “Daba miedo y estábamos súper nerviosos. Hemos aprendido mucho en los últimos meses desde entonces y estamos inmensamente orgullosos de decir que estamos haciendo nuestra segunda producción, con nuevos materiales y colores”, destacaban sus fundadores, Manel y Hanna, una pareja laboral y sentimental que decidió emprender esta aventura cuando su hijo comenzó a caminar y no encontraban unos zapatos ‘descalzos’ que les encantaran. Y no es su único proyecto profesional juntos, puesto que ya cuentan con un exitoso blog sobre comida sana y publicaron un libro acerca de este tema.

VER GALERÍA

- Las zapatillas de la reina Letizia y otros calzados 'barefoot' para estar cómoda en verano

¿Cómo debe ser un zapato respetuoso con la pisada?

Este proyecto nace con el objetivo de crear calzado respetuoso con el pie y la pisada: "La idea es que nosotros estamos hechos para andar descalzos y las zapatillas barefoot intentan imitar el hecho de ir descalzo, pero usando zapatillas", nos explican sus fundadores. Sin embargo, en el proceso han querido reinventar la idea preconcebida que tenemos de este tipo de modelos técnicos, procurando que Ohne Project cuente con el aspecto estético de los diseños estándar. “¿Te imaginas unas zapatillas respetuosas que parecen zapatillas normales?” esta pregunta es su punto de partida.

Eso sí, para hacer un zapato que cumpla con todas las condiciones del calzado barefoot, sí tienen que cumplirse una serie de lineamientos que en Ohne Project siguen a rajatabla: "Tienen que ser zero drop, que significa que no puede haber nada de tacón o cuña, pues eso hace variar nuestra estabilidad del cuerpo y puede generar problemas en articulaciones y espalda". Sobre el par elegido por la reina Letizia, explican: "Tiene la puntera ancha y anatómica respetando la forma natural del pie, tiene una suela fina y flexible (aunque parezca que tienen una suela gruesa, realmente estas son solo 5mm de grosor)".

El auge de este tipo de zapatos en la actualidad está respaldado por nuevas pruebas científicas: "Hay muchos problemas de la actualidad que vienen dados por el simple hecho de llevar un calzado erróneo, con la puntera muy cerrada o muy rígidas, que no dejan trabajar los músculos de los pies y los debilitan, y con el tacón". Se dice, de hecho, que el uso prolongado de stilettos durante muchos años ha contribuido a las distintas dolencias que ahora sufre la Reina. Desde Ohne Project, aseguran: "Los juanetes, dedos de martillo, el neuroma de Morton (creo que lo tiene la Reina)...en la gran mayoría son causados por el uso del calzado tradicional".

VER GALERÍA

Los retos de ser sostenible en España

No es secreto para nadie que, una vez que la Reina viste de una firma pequeña, esta adquiere mucha más visibilidad tanto en medios de comunicacion convencionales como en las redes sociales, y estamos seguras de que será el caso de esta nueva marca de zapatillas barefoot. Manel y Hanna han recibido la noticia con alegría: "Nos parece increíble que una persona que puede tener tanta influencia lleve nuestro calzado pues significa que estamos yendo por el buen camino con nuestra misión de hacer que la gente tenga unos pies más sanos, pero sin dejar de lado el estilo. De momento es superreciente y todavía supongo que no lo hemos notado". ¿Sabían que iba a estrenar uno de sus diseños? "No teníamos ni idea, desconocemos si las han comprado en la web o en alguna de las tiendas de España que las tienen también, así que ha sido una gran sorpresa".

El 'efecto Letizia' pronto hará de las suyas, no cabe duda, aunque el cliente debe tener presente al comprar que la esencia sostenible de la marca limita la cantidad de stock que se produce de antemano. Todo está hecho con mimo y de manera artesanal. "De momento lo que está siendo más difícil es saber gestionar la oferta y demanda pues el proyecto es muy joven y solo estamos mi pareja y yo en ello. Pero nos gustaba hacer las cosas poco a poco y con buena letra, y obviamente sin disponer de capital es algo que hemos ido creciendo pasito a pasito en este primer año".

Bien es cierto que elaborar un producto vegano, de calidad y a precio razonable en nuestro país supone uno de los retos más complicados, y ellos coinciden. "Desde las últimas crisis, los materiales han subido una barbaridad y producir de una manera ética y local es bastante más caro que hacerlo en otros sitios. Pero nuestra filosofía era esta, producir local (en Elche) y con los materiales más sostenibles que encontramos, y en nuestro caso creemos que no hay necesidad de hacer daño a un animal por un par de zapatillas y por eso son como decimos nosotros, hechas de plantas".