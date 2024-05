Hablamos con Bárbara Goenaga, la actriz que con sus joyas ha conquistado a la reina Letizia

No hay duda de que doña Letizia es abanderada de la moda española y, en los últimos tiempos, ejemplo a seguir de cómo dar una oportunidad a firmas más discretas, pero con un gran poder creativo y artesanal. De hecho, se ha producido un fenómeno y el detalle anecdótico le ha acompañado durante tres de sus más recientes compromisos compromisos oficiales de agenda. Y es que en este trío de citas, celebradas en menos de dos semanas, la Reina decidió ampliar su colección de joyas con tres pendientes a los que, en un primer momento, les acompañó el misterio, pues se desconocía su firma. Sin embargo, las incógnitas se despejaron, cuando, localizadas las piezas, descubrimos que pertenecían a un sello que se estrenaba en su joyero, Bárbara Goenaga.

VER GALERÍA

Bárbara Goenaga, del mundo del cine al de la joyería 'con un punto más'

Es más, seguro que este nombre te resulte más que familiar, pues la creadora y diseñadora de esta firma es la actriz Bárbara Goenaga. Una estrella a quien podemos ver actualmente en la miniserie de televisión La Academia y que nos cautivó en películas como Oviedo Express, por la que estuvo nominada como mejor actriz revelación en los Goya de 2008. Sin embargo, su espíritu creativo va más allá de la interpretación y le ha llevado también a materializarse en el mundo de la joyería.

VER GALERÍA

“Yo empecé hace diez años a diseñar joyas precisamente por mi trabajo como actriz. En él, me sentía muy cómoda con la ropa que me ofrecían mis estilistas de toda la vida José Juan y Paco. Sin embargo, me costaba encontrar joyas con las que me sintiera identificada. Me encanta la joyería clásica, pero todo lo que salía de lo clásico era bisutería. Y yo quería joyería (18 quilates, con diamantes, con piedras naturales…) que fueran más allá, que fueran diseños más atrevidos. Y entonces empecé con el diseño icónico de la firma que es el rayo, el cual está muy unido a la fuerza natural que tiene la mujer. También me gustaba hacer colgantes de 18 quilates y diamantes, pero dándoles también una vuelta de tuerca. Y así empecé. Hablé con el padre de un amigo mío que era joyero y le pedí unas joyas para mí. Las mostré en Instagram un día que estaba con fiebre y la gente en lugar de preguntarme cómo estaba, me preguntaba por los anillos que llevaba. Y ahí es cuando tomé la decisión de que, si habían sido diseñados para mí, por qué no diseñar para otras mujeres. Y eso es lo que me diferencia, hacer joyería con rollazo, con un punto más”, comenta Bárbara Goenaga a ¡HOLA! de forma distendida.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Dos estrenos de la firma en menos de 48 horas

Lo anecdótico de que doña Letizia haya confiado en Bárbara Goenaga es que lo ha hecho demostrando un gran flechazo ante su firma, pues fueron consecutivos los primeros estrenos. Por un lado, el 24 de abril de 2024 durante un almuerzo en el Palacio Real de Madrid con una representación del mundo de las letras con motivo de la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana ‘Miguel de Cervantes’ 2023, la Reina acompañaba su vestido rosa con flores 3D de unos pendientes con forma de constelación. Dos días después (26 de abril), acudía a un acto conmemorativo de la participación del equipo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Albertville 92. Allí, sus nuevas joyas eran unos pendientes con forma de rayo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

“Me emocionó mucho ver a doña Letizia con mis pendientes y que eligiera para dos actos seguidos diseños distintos en la misma semana. Me emocionó mucho porque, a mí, me hace mucha ilusión cuando mujeres a las que admiro por diferentes motivos y que me inspiran elijan, de entre todos los diseños y marcas a las que pueden optar, los míos para momentos que para ellas son muy especiales. Para mí, que soy actriz, podría decir que esta es mi película favorita, mi proyecto más personal. Es, realmente, donde pongo más de mí misma. Me emociona llevar un diseño de principio a fin, trabajar con los talleres y los joyeros mano a mano”, nos precisa la actriz y diseñadora de joyas. Y añade: "doña Letizia hace una gran labor al dar a conocer marcas españolas. En nuestro caso, al confiar en un taller tan pequeño, es maravilloso”.

VER GALERÍA

¿Qué pendientes de Bárbara Goenaga ha llevado?

Haciendo zoom en las primeras creaciones, podemos asegurar que, en concreto, doña Letizia lució el 24 de abril el pendiente Guau de estilo climber que tiene tres diamantes en talla brillante unidos mediante un hilo de oro amarillo de 9 quilates que recuerda a una constelación (335 euros, por unidad). Por su parte, el 26 de abril de 2024, estrenó el pendiente Rayo Iconic – Black&Rose- de estilo climber, que están confeccionados en oro rosa de 18 quilates y presentan 18 diamantes negros engastados a mano (550 euros, por unidad). Es “el must have, el que más os gusta, el más especial”, apuntan desde la firma.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

No hay dos sin tres

Cuando la confianza en doña Letizia por las joyas de Bárbara Goenaga era más que evidente con sus estrenos en menos de 48 horas, la Reina volvió a confiar en esta firma una semana después. En concreto lo hizo el 7 de mayo durante los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular. Allí, junto a su nuevo traje blanco de Victoria Beckham para Mango, estrenaba el modelo Rita de la colección Red Carpet. Se trataga de una pieza con forma de dos rombos entrelazados que estaba confeccionada a mano por un equipo de joyeros que “emplean unas seis horas en el engastado de las 114 circonitas que lleva”. “Como Maribel Verdú, Barbara Lennie o Kira Miró, me encanta que doña Letizia sea una de las mujeres que confía en mi firma”, precisa Bárbara Goenaga.

VER GALERÍA

Diseños para todas las mujeres

Y si buscáramos una invitada perfecta para optar por las joyas que han enamorado a doña Letizia, la versatilidad de la firma es tremenda. "Todas las mujeres que quieran llevar joyas de Bárbara Goenaga van a encontrar algo. Diseño cosas muy distintas, más minimalistas, más clásicas, más grandes y vistosas. Me gusta que mujeres muy diferentes se sientan identificadas con mi marca. Querría vestir a todas las invitadas que quieran. Es más, diría que todas las invitadas están invitadas”, comenta emocionada Bárbara Goenaga.