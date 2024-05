Máxima de Países Bajos apuesta todo a las flores con su vestido transparente de encaje y tocado XXL

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos se han trasladado hasta Hogeland, un pueblo al norte del territorio, para discutir los desafíos que afrontan los sectores agrícola y pesquero. La madre de Ariane, Alexia y Amalia no ha escatimado en lo que respecta a su look y, tras unas cuantas semanas apostando por el minimalismo y el lujo silencioso más propio del estilo de Meghan Markle, ha retomado la filosofía del 'más es más' de la que se ha convertido en referente. Nos lo adelantaba el pasado 27 de abril, durante la celebración del Día del Rey, donde sorprendió con imponente un tocado de mariposas, pero su look de este martes ha servido para confirmar que sigue siendo la royal más atrevida.

Máxima de Países Bajos recicla el vestido que 'comparte' con Victoria de Suecia

A pesar de que se encuentra en una localidad rural y pequeña, Máxima no deja de lado su estilo personal y ha rescatado un vestido midi muy romántico, de Elie Saab, que está confeccionado en un delicado encaje floral de tonalidad salmón y que le hemos visto no una ¡sino hasta cinco veces! No cabe duda de que se encuentra entre sus modelos preferidos desde que lo estrenó en febrero de 2017 para la boda de los multimillonarios Filipos Lemós y Mariana Goulandrís; sin embargo, es otra la anecdota que hace de este un diseño de lo más especial.

¡Flores y más flores!

Si bien Máxima ha sido la mejor embajadora de este diseño del couturier libanés, fue Victoria de Suecia la primera en lucirlo, con motivo del bautizo de su sobrino, el príncipe Alexander, hijo de su hermano Carlos Felipe de Suecia, en septiembre de 2016. Volvió a llevarlo solo en una ocasión adicional, su visita de Estado a Estonia, en agosto de 2018. A diferencia de la holandesa, ella optó en por complementos en tonalidades afines al rosa salmón del vestido e incluso añadió una diadema con lazada que está realizada en el mismo tejido de encaje.

Joyas que tiene Carolina de Mónaco y un tocado XXL

La reina de los neerlandeses es bien conocida por su idilio con los accesorios XXL, por llamativo que sea el vestido que lleve puesto, y su viaje a Hogeland no ha sido la excepción a la regla. Allí, ha complementado el look con un set peculiar de pendientes y broche que se encuentra entre sus favoritos y que también tiene en su cajón la princesa Carolina de Mónaco.

Se compone de unas piezas de la icónica colección Rose de Noël, de Van Cleef & Arpels, en forma de flor con pétalos de corales y un centro de diamantes. El broche se sujeta a un collar de perlas naturales de tres vueltas, pero puede llevarse prendido sobre la solapa de una chaqueta o al vestido.

En sintonía con los motivos florales que adornan tanto el vestido como sus joyas, ha seleccionado un tocado de dianema que es todavía más vistoso, pues lleva bordada una gran rosa color marrón chocolate, color con el que hace contraste en el look y que se coordina con los salones de ante que calza, un par de tacón alto, de Gianvito Rossi.