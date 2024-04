¡Por ella no pasa el tiempo! Mary de Dinamarca brilla con un look de gala de hace 17 años La reina de los daneses ha triunfado enfundada en un dos piezas de fiesta que ha combinado con piezas del joyero real

Dos meses después de su histórica coronación, los reyes Federico y Mary de Dinamarca han celebrado por primera vez la cena del Consejo del Estado en el Palacio de Federico VIII en Amalienborg. Antes de esta cita, tal y como han explicado ellos mismos a través de sus redes sociales, posaron junto al consejo en una imagen que nos ha permitido descubrir el look elegido por la Reina para la ocasión. Fiel a su elegancia atemporal y, sobre todo, a su compromiso con la sostenibilidad, ha recuperado un estilismo de gala que ya le habíamos visto ¡hace 17 años!

VER GALERÍA

La 'reina' de la sostenibilidad

No es ninguna novedad decir que la reina de los daneses es una de las royals que más naturaliza el hecho de repetir estilismo no solo en el día a día sino en ocasiones especiales. De hecho, es conocida su estrategia de remodelar diseños de gala para darles una nueva imagen, variando escotes o mangas hasta el punto de que parecen modelos totalmente diferentes. Sin embargo, en esta ocasión no ha seguido ese truco, sino que directamente ha recuperado tal cual un conjunto que le habíamos visto nada menos que en 2004.

- Analizamos los primeros looks (totalmente opuestos) de Mary de Dinamarca como Reina

VER GALERÍA

Se trata de un dos piezas compuesto por un top satinado de escote barco -un diseño con estratégicos drapeados y corte a la cintura que realza la figura- y falda larga confeccionada en un original tejido de cascada de círculos bordados que finaliza en una discreta cola. Lo firma By Malene Birger y pertenece, como decíamos, a la colección de 2007. Fue ese año cuando se lo vimos a la por aquel entonces princesa Mary para acudir a una gala en Nueva York. Aquella vez se dejó su melena suelta, peinada con raya al medio y puntas hacia afuera, mientras que en 2014 ha preferido recogerla en un moño bajo.

- El look de gala de Mary de Dinamarca con vestido de terciopelo y tiara de grosellas

VER GALERÍA

Joyas históricas de la Familia Real danesa

También ha cambiado la elección de joyas, puesto que esta vez ha querido bucear entre las piezas reales para lucir unos pendientes -parte de un par desmontable más grande estilo chandelier- de rubíes y diamantes que ya le habíamos visto anteriormente, así como la pulsera y el fabuloso broche a juego.

Loading the player...

Haz click para ver el especial sobre Mary de Dinamarca, la primera reina consorte de Dinamarca que ha nacido fuera de Europa y también la primera en el trono danés con una carrera universitaria. Princesa desde 2004, tras su boda con el heredero, Federico, lleva más de 20 años preparándose para el papel que ahora desempeña. Se ha formado militarmente y tiene su propia fundación a través de la cual ayuda a los más vulnerables además de ser uno de los miembros de la Familia Real danesa más admirado y querido por sus conciudadanos. ¡No te lo pierdas!