El look todoterreno de la reina Letizia con una inesperada chaqueta verde lima y abrigo 'oversize' La esposa del rey Felipe VI recupera uno de sus estrenos más virales de 2023 y recrea para trabajar un estilismo de viaje muy favorecedor

Esta siendo un invierno en el que doña Letizia nos está demostrando que la comodidad no está reñida con el estilo. Así lo demostró el pasado 6 de febrero durante la inauguración del Día Internacional de Internet Segura en el Real Casino de Madrid, donde pudimos ver cómo ampliaba su armario de estrenos de temporada. Hoy, la Reina acude a un nuevo compromiso de trabajo también en la capital madrileña, la reunión de trabajo de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en la sede de esta asociación en la céntrica calle Doctor Castelo. Para la ocasión, sigue con esta fórmula de estilo en la que prima no sufrir con la ropa y complementos que configuran su look.

Ahorra en moda al recuperar looks del pasado

En este nuevo compromiso institucional de la agenda oficial, doña Letizia ha querido apostar por un look todoterrreno. Y utilizamos este calificativo, pues apuesta para una cita de trabajo por un estilismo que ya utilizó para viajar. De ahí, que su combinación de moda sea muy funcional. En concreto, la Reina luce un abrigo oversize negro que deja caer sobre sus hombros de forma moderna. En la misma gama cromática de esta pieza de Mango, la esposa de Felipe VI luce un top y unos pantalones de corte recto que, igualmente, se conjugan con sus botines.

Un inesperado estreno de 2023

Sin embargo, para no caer en una imagen sobria, conjuga sus prendas en color negro con una vibrante chaqueta texturizada, con doble botonadura y en llamativo color verde pistacho. Este blazer fue uno de sus estrenos más inesperados del otoño de 2023, pues se muestra en una tonalidad que suele ser más definitoria de sus compras de primavera y verano. En concreto, se trata de un modelo de Hugo Boss que estrenó -y combinó de igual forma- el 6 de noviembre en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para subirse al avión que les llevaría a Dinamarca donde participarían en varios actos con motivo de su viaje de Estado. En cuanto a sus joyas en este 13 de febrero, recupera sus pendientes con forma de doble daga de Gold&Roses y no falta su anillo de Coreterno.

