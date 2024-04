La reina Letizia recurre al mismo truco que nosotras cuando no sabe qué ponerse Apuesta de nuevo por su look 'de confort' con falda asimétrica y blusa kimono

Después de generar numerosos comentarios ayer gracias tanto a su look para presidir la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático Acreditado en España, en el que recuperó las joyas de su preboda 20 años después, como al anecdótico momento en el que se le cayó al suelo la pulsera de diamantes y zafiros que llevaba y se agachó a recogerla, hoy la reina Letizia retoma su agenda en solitario en el centro de Madrid. Con motivo del Día mundial contra el cáncer, que tendrá lugar el próximo 4 de febrero, ha acudido a un acto en la sede de la AECC. Para esta cita, como era de esperar, ha optado por un look sobrio y sencillo pero no por ello menos acertado.

El síndrome del 'armario vacío'

Todas hemos tenido días en los que no sabemos qué ponernos y, a pesar de tener mucha ropa en el armario -seguramente más de la que necesitamos-, no vemos la luz. En esos momentos, lo mejor es tirar de looks de fondo de armario, con diseños que se encuentran en nuestra zona de confort, que sabemos que nos favorecen, no pasan de moda y nos resultan cómodos. Eso le pasa a la reina Letizia con el conjunto que ha llevado hoy, protagonizado por una falda midi que le hemos visto hasta en ocho ocasiones.

Se trata de una prenda de Massimo Dutti, una de sus firmas españolas preferidas para el día a día, confeccionada en un tejido de estampado príncipe de Gales en tono gris. Cuenta con corte midi, bajo asimétrico y trabillas para cinturón y, curiosamente, recuerda a elecciones anteriores de otras reinas como Rania de Jordania o Máxima de los Países Bajos. Llegó a estar rebajada a 40 euros pero, como es evidente, ya no puede adquirirse puesto que data de 2019.

No nos sorprende que se trate de una de esas prendas 'zona de confort' para la Reina, puesto que, además de sentarle como un guante, es elegante, sencilla, atemporal y fácil de combinar. Sin embargo, de las ocho veces que se la hemos visto en público, seis la ha llevado con la misma blusa, demostrando que se trata de una combinación que le gusta y que es perfecta para ir impecable cuando no quiere complicarse mucho.

Cambio de registro en el calzado

Este es uno de sus estilismos estrella para estas citas del día a día en las que quiere poner el foco en el acto y no tanto en el look: su adorada falda española y su blusa estilo kimono, un diseño firmado por Sandro de un tejido negro satinado con silueta cruzada ideado para favorecer a todo tipo de cuerpos.

Lo que sí ha querido cambiar es el calzado, puesto que ha dejado de lado sus -hasta hace poco- habituales taconazos en favor de unos salones más bajos, algo que lleva varios meses haciendo por mayor practicidad. En concreto, ha lucido un par en piel negra de Magrit que se caracteriza por su comodidad.

Ha completado con sus adorados pendientes de triple aro en oro rosa y diamantes de Gold&Roses y su inseparable anillo dorado de Coreterno. En cuanto al look de belleza, ha dejado su melena suelta, peinada lisa con raya ladeada de estilo zigzag y, de nuevo, ha llevado un par de mechones rizados estilo crimped.

