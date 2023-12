¡Tenemos ganador! El mejor look de la reina Letizia en 2023 según los lectores de ¡HOLA! es...

En este año que despediremos en pocos días, doña Letizia nos ha dejado impresionantes elecciones de moda para el recuerdo. Han sido muchos los grandes momentos que hemos vivido junto a ella, como la confirmación de la infanta Sofía o la jura de la Constitución de la princesa Leonor al alcanzar la mayoría de edad, así como tradicionales citas como los Premios Princesa de Asturias o la celebración del Día de la Hispanidad. Tampoco han faltado viajes al extranjero donde su maleta ha destacado de forma significativa, véase, por ejemplo, su gira por Dinamarca o su paso por Londres con motivo de la coronación del rey Carlos III. Sin embargo, de todos estos compromisos, solo uno nos ha dejado el mejor look de la Reina en 2023. Así lo han decidió en votación los lectores de ¡HOLA! demostrando por gran mayoría que el primer puesto estaba claro desde el primer momento.

El mejor look de la reina Letizia en 2023 es este

No ha habido lugar a dudas. Desde el primer momento, los lectores de ¡HOLA! han tenido más que claro que el mejor look de doña Letizia en 2023 ha sido el que llevó en la coronación del rey Carlos III con un 24% de los votos totales. Aquel 6 de mayo en la abadía de Westminster donde se reunieron más de 100 jefes de Estado de todo el mundo, la Reina triunfó con un look que estaba definido por el color rosa, un tono que ha ganado muchos puntos en su armario, convirtiéndose en su nuevo favorito. En esta gama cromática, estrenó un dos piezas de Carolina Herrera con estética retro. Este conjunto estaba compuesto por una chaqueta armada con botonadura frontal, cuello a la caja, detalles de encaje en los hombros, manga larga y bajo tipo péplum; y por una falda midi en corte recto.

Un tocado con sello español

Para complementar este look que fue alabado por la prensa internacional de forma destacada, doña Letizia coronó su cabeza con un espectacular sombrero de estilo oriental que estaba confeccionado en sinamay y cubierto con velo vintage de color rosa. Este accesorio llevaba el sello de Balel, firma tras la que figura la sombrerera madrileña Isabel Terroso y que posee tienda en el barrio de Salamanca de la capital española. Además, la Reina lucía en sus manos un bolso de mano al tono con ribete dorado (clutch Scala Insignia de Carolina Herrera, diseñado para ella por el director creativo de la marca, Wes Gordon) y unos guantes en beis. Como calzado, se decantó por unos salones destalonados en rosa chicle, también de Carolina Herrera. Respecto a sus joyas, no faltó su anillo italiano de Coreterno y recuperó los pendientes chatones que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia.

Un look en Oviedo con el escote que más favorece

Los Premios Princesa de Asturias es una de las citas institucionales en la que la Reina nos muestra algunos de sus mejores looks para el recuerdo. El que llevó en este 2023 se ha convertido en el segundo más valorado por los lectores de ¡HOLA! con un 14% de los votos finales. Este año en el Teatro Campoamor de Oviedo el 20 de octubre, doña Letizia estrenó un vestido negro y entallado, que presentaba una manga y un escote asimétrico muy favorecedor. Esta creación de Carolina Herrera la acompañó de unos nuevos zapatos. En concreto, se decantó por unos salones con acabado joya, detalles transparentes y un tacón de 7,5 centímetros, el modelo Gatsby Sling 75 Soft Gold de la firma italiana Aquazzura. Culminó su estilismo con su clutch de raso al tono de Lambertson Truex, su anillo de Coreterno y unos grandes pendientes de aro.

El diseño español que siempre causa sensación

El tercer puesto de este listado (con un 13% de votos finales) es para el look que llevó la Reina en la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real de Madrid el 19 de septiembre. Aquella noche de los últimos días de verano, doña Letizia recuperó uno de sus vestidos más alabados por la prensa internacional. En concreto, era el diseño de estética New Look firmado por el sello español The 2nd Skin Co. (colección Magna Magnolia para Primavera/Verano 2022), que estrenó en los Premios Princesa de Asturias 2021. En este 2023, lo acompañó de sus salones de Manolo Blahnik con detalles de PVC, sus aros de plata con circonitas de Coolook, una de las pulseras gemelas de Cartier que pertenecen al lote de pasar y su clutch trenzado de Bottega Veneta.

Un vestido de Victoria Beckham que dio la vuelta al mundo

El cuarto look (a las puertas de ocupar el trío de cabeza con un 10% de los votos totales) fue el que doña Letizia lució durante la recepción previa a la coronación de Carlos III celebrada el 5 de mayo de 2023 en Londres. Ese día,la Reina estrenó un vestido verde de Victoria Beckham (colección Primavera/Verano 2023) que, entre otras, ya había llevado previamente Kendall Jenner. Provocando un gran efecto en ventas que lo llevara, lo acompañó de salones de ante azul de Nina Ricci y cartera de mano a juego de Magrit. Como joyas, llevó pendientes con zafiros, pulsera a juego, broche con forma de Lazo de la reina emérita doña Sofía y su anillo de Coreterno.