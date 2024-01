Angelina Jolie reafirma cuál es su (inesperado) abrigo preferido para este invierno

La primavera pasada Angelina Jolie sorprendía con la noticia de que iba a unirse a la lista de celebrities que dan el salto al mundo del diseño, y que preparaba el lanzamiento de su propio taller, bautizado como Atelier Jolie. Ahora, este proyecto es ya una realidad, y se encuentra situado en la Gran Manzana, donde los últimos días ha podido verse a la actriz visitar de manera regular el local acompañada por algunos de sus hijos. En estas salidas públicas, nos ha dado nuevas pistas sobre lo que vamos a poder encontrar en esta nueva marca, y tiene toda la pinta de que va a tratarse de una auténtica oda al lujo silencioso.

Como decimos, en los últimos días, Angelina ha sido vista por las calles de Nueva York en varias ocasiones, tanto sola como con algunos de sus hijos, como Zahara o Pax. De primeras, todas las fotografías que han trascendido parecen tomadas en el mismo instante, puesto que los looks de la actriz son tan sumamente parecidos que llegan a confundir. Sin embargo, si nos fijamos, vemos que lleva conjuntos diferentes. Eso sí, ha demostrado tener muy clara su tendencia preferida del momento, y tiene toda la pinta de que su marca va a ir enfocada hacia ella: el lujo silencioso.

Esta corriente, que en 2023 ha pisado fuerte gracias a firmas exclusivas y asequibles, así como a expertas en el sector, es más bien un estilo de vida para Angelina Jolie. Este lujo silencioso busca centrarse en la calidad de las piezas, en su confección y diseño sin necesidad de añadir logos o detalles característicos que dejen claro su firma. Es abogar por el minimalismo, el saber hacer y la discreción con prendas atemporales que no pasan de moda y que, por lo tanto, se convierten en prendas de fondo de armario sostenibles y duraderas.

En el caso de la actriz, está claro que su apuesta ganadora este invierno es el negro. En sus últimas apariciones públicas, ha vestido de este color de pies a cabeza, y ha destacado su flechazo con un abrigo tan favorecedor como original. Se trata de una pieza ligera con cuello solapa, doble botonadura frontal y lazada a la cintura que aporta el toque diferente gracias a los parches a contraste cosidos en la espalda y brazos, piezas de tela en tono crudo decoradas con dibujos con efecto lápiz.

Ayer lo llevó con un conjunto de camisa y pantalones -o mono, al llevar el abrigo cerrado no podemos apreciarlo- de rayas, así como con unas grandes gafas de sol, botines de piel y un gran bolso negro de Atelier Jolie que deja claro que es la mejor embajadora de su nueva firma. Unas horas antes, lucía este mismo abrigo pero, bajo él, intuíamos un sencillo jersey -negro, cómo no- de cuello redondeado y pantalones acampanados a juego.

Más allá de la estética

La implicación de Angelina con la sostenibilidad y el planeta no es ninguna novedad. Tal y como explicó cuando se dio a conocer la noticia de este nuevo proyecto, ella y sus hijos están muy concienciados, y, en los últimos años, han reciclado incluso looks de alfombra roja. Como explica, este atelier surge "del aprecio y profundo respeto por los muchos sastres y fabricantes con los que he trabajado a lo largo de los años, un deseo de utilizar el material vintage de alta calidad y la tela muerta ya disponible, y también de ser parte de un movimiento para cultivar más autoexpresión".

Además, también expresó su voluntad de "crear una comunidad de creatividad e inspiración, independientemente del origen socioeconómico”, destacando "a las personas que juegan un papel en cada creación. Reuniremos a un equipo diverso, que incluye enseñanza para los refugiados y otros grupos con gran talento y subestimados, con puestos de dignidad basados ​​en la habilidad”.

