Kate Middleton rescata su jersey más navideño antes del concierto anual del Christmas Carol Service

Los días de Navidad son los más especiales y emotivos del año. Una época llena de tradiciones a las que no quieren renunciar tampoco los príncipes de Gales. Por eso, Kate Middleton ha vuelto a ejercer de anfritriona en el concierto de villancicos celebrado en la Abadía de Westminster de Londres el pasado 8 de diciembre. Un evento especial que cumple tres años consecutivos y que se retransmitirá por televisión esta Nochebuena como parte del programa Royal Carols: Together At Christmas.

Así, además de haber visto a toda la Familia Real británica en la que es ya una cita imprescindible de su calendario, también hemos podido ver en un nuevo adelanto del programa otro de los momentos más bonitos de la noche, la fiesta de té especial en la que la princesa de Gales se sentaba a tomar este tentempié acompañada de varios niños.

La princesa de Gales deslumbra con joyas históricas de Isabel II y las lentejuelas que conquistaron a Mary de Dinamarca

"Tres personas inspiradoras haciendo una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes. Fue tan encantador unirse a Rico, Arwyen, Jenson, Poppy, Henry y George para una celebración sorpresa especial para las personas en sus vidas que han ayudado a darles forma. Russell, Ray y Brenda, ¡fue un placer conoceros! Mira nuestra fiesta especial de té de Navidad como parte de la emisión de este año de Together at Christmas Carol Service en @ITV y @itvxofficial 🎄#ShapingUs".

Con estas palabras, la Familia Real británica dejaba constancia de lo especial que ha sido esta reunión para Kate Middleton.

Sin duda, un encuentro muy bonito ya que la finalidad de este evento navideño es celebrar a todos aquellos que apoyan y ayudan a las familias y los niños en sus primeros años. Una temática escogida por la propia Kate Middleton ya que según el protavoz de la oficina de la princesa "La Navidad es una época en la que celebramos el nacimiento de un bebé recién nacido. Esos primeros años son, cuando comenzamos a formar nuestras primeras relaciones, nos vinculamos con las personas más cercanas a nosotros y exploramos el mundo en el que vivimos".

La visita sorpresa (y secreta) de la princesa de Gales con sus hijos al plató del '¡Mira quién baila!' británico

Para la ocasión, Kate se decantó por sacar al máximo su espíritu navideño, enfundándose en un cárdigan rojo de cachemir y jacquard con ribetes de algodón de la firma italiana Miu Miu. Un diseño muy bonito con el que ya la pudimos ver en 2021 precisamente en el mismo evento festivo, aunque eso sí, a diferencia de la vez anterior, la princesa de Gales quiso esconder los cuellos blancos de la prenda. Además, optó por lucir su melena suelta y peinada con la raya hacia un lado de manera informal y brillar con unos pendientes de perla en forma de coliflor de Cassandra Goad.