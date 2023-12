El príncipe Louis y su madre, ¡dos gotas de agua! Una imagen inédita de la princesa de Gales de niña lo demuestra

Loading the player...

El Palacio de Kensington acaba de compartir una imagen que nos ha dejado con la boca abierta; se trata de una fotografía tomada por la familia Middleton en el año 1983 (cuando la princesa de Gales estaba a punto de cumplir 2 años) en la que vemos a la pequeña sentada a la mesa celebrando la Navidad en su casa. Una preciosa imagen con la que se anima a todos los británicos a no perderse el especial de Navidad en la Abadía de Westminster que, por tercer año consecutivo, Kate Middleton ha vuelto a organizar y que está conectado con la campaña de concienciación Shaping Us (y que tiene como objetivo educar al público en general sobre la importancia de la educación infantil y el desarrollo cerebral de los niños menores de cinco años). Una fotografía inédita con la que ha quedado más que demostrado el enorme parecido que guarda su hijo menor, el príncipe Louis, con su madre. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

