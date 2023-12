Paris Hilton da la bienvenida a la Navidad tras la llegada de su segundo bebé, con un vestido brillante lleno de estrellas

Metidos de lleno en el mes de diciembre y con la cuenta atrás echada oficialmente para Navidad, las celebrities se preparan para vivir estos días de manera muy especial. Tanto es así que, además de reunirse en familia, como es el caso de Kim Kardashian o Elsa Pataky, para llenar su casa de adornos navideños, no quieren perderse los diferentes eventos y celebraciones que se sucederán de aquí hasta que termine el año.

Y una de esas imprescindibles citas ha vuelto a ser el tradicional concierto organizado por la emisora de radio norteamericana KIIS FM's iHeartRadio Jingle Ball, que ha reunido a artistas de la talla de Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Tori Spelling o Paris Hilton, quien como suele ser habitual en ella, no se ha querido perder esta bonita gala.

La empresaria tiene mucho por lo que estar feliz estas navidades, ya que tal y como ella dio a conocer a través de sus redes sociales, acaba de convertirse en mamá por segunda vez por gestación subrogada de una pequeña a la que ha llamado London. Un bebé que le ha hecho tremendamente feliz y al que ha dado la bienvenida como sólo ella podía hacerlo, con una decoración navideña completamente rosa.

Sin embargo, a pesar de que la llegada de London está muy reciente, Paris Hilton ha continuado con sus compromisos profesionales asistiendo al concierto celebrado en el estadio Kia Forum de Inglewood, en California, y allí nos ha vuelto a sorprender gracias a un estilismo totalmente plateado y brillante, perfecto para la ocasión.

Así, se ha enfundado en un minivestido de manga larga acampanada y escote cerrado lleno de lentejuelas que, como detalle más que llamativo, tenía aplicaciones en forma de estrella por todo el bajo de la pieza al igual que al final de las mangas.

Parece que este objeto astronómico tiene gran significado para la empresaria, ya que no es la primera vez que la vemos vestida con una prenda en la que las estrellas son las protagonistas y el ejemplo más reciente es el impresionante vestido de novia de Oscar de la Renta que Paris lució el tercer día de su enlace.

Además, aunque la reciente mamá ha querido otorgar todo el protagonismo a la prenda, no ha querido olvidarse de añadir los complementos adecuados al look: unos zapatos de tacón plateados con los que estilizar al máximo su figura y añadir unos centímetros de más a su estatura y unas gafas de sol negras de pasta ancha.

Para terminar, Paris se ha decantado por recoger su característica melena rubia en una coleta alta dejando un mechón de pelo algo ondulado, caer sobre uno de los lados de su rostro. Un peinado con el que es habitual verla y que le favorece un montón y al que ha sumado un maquillaje discreto y sutil con un poco de brillo en los labios.