La Reina rescata en Granada el romántico vestido customizado de transparencias que estrenó hace cinco años

Los Reyes han presidido este jueves en la ciudad de Granada la bienvenida a los 47 líderes asistentes a la Cumbre de la Comunidad Política Europea, iniciativa que busca ofrecer a los países europeos que están fuera de la UE, como Armenia o Serbia, un foro común. En calidad de anfitrión, España ha organizado para sus invitados una visita a la Alhambra, seguida de una cena. Como excelsa representante de nuestro país, doña Letizia ha estado a la altura de tan simbólica ocasión con un romántico vestido que llevábamos cinco años sin ver. De hecho, solo llegó a ponerselo el día de su estreno.

La Reina deslumbra en Granada con un elegante look de estilo años 50

La última vez que vimos a la Reina en un acto público fue precisamente en otra provincia de la región andaluza, con motivo de la inauguración del II Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos en Málaga, pero en lugar de decantarse por un diseño de confección local, optó por reciclar una de sus posesiones más transgresoras, el vestido de efecto óptico de Hugo Boss. Por mucho que nos fascinase aquella apuesta tan rompedora a nivel visual, estábamos deseando que esta vez eligiese un modelo made in Spain.

No ha sido el caso, pero lo compensa el hecho de que, al igual que en la mencionada cita, la mujer de Felipe VI ha recuperado un vestido de su armario que, en el momento de su debut, causó verdadera sensación. ¿Lo recuerdas?

Se trata de un vestido compuesto por un top negro de cuello halter con transparencias (que doña Letizia mandó a modificar para acoplarlo al protocolo) y una voluminosa falda de volantes de organza con motivo de delicadas flores negras sobre fondo blanco. Pertenece a la colección Otoño/Invierno 2017 de Carolina Herrera, aunque ella lo llevó por primera vez en verano, concretamente en junio de 2018, cuando visitó la localidad de San Antonio en Texas.

Notamos un drástico cambio, eso sí, en la elección de complementos. Mientras que el posado de 2018 parece recargado con esas sandalias de múltiples tiras metalizadas o los imponentes pendientes de brillantes dispuestos en flor que pertenecen a las joyas de pasar, su reinterpretación este jueves nos conquista por la sencillez que transmiten sus accesorios.

Doña Letizia ha apostado todo a la sofisticación del color negro con sus 'Manolos' negros de paneles de vinilo transparente, a juego con un bolso de mano tipo sobre, de Magrit, centrando así toda la atención en el espectacular vestido. Esos pendientes colgantes de diamantes en forma de flor, sin embargo, forman parte del pequeño grupo de adquisiciones 'misteriosas' de la Reina, de modo que su procedencia todavía se deconoce, a casi una década de su estreno.

La Reina no es el único referente de moda que posó sus ojos en esta creación de la diseñadora venezolana porque, incluso antes que ella, Olivia Palermo lo lució en las fotografías del catálogo de su primera colaboración de calzado con Pretty Ballerinas. Es quizá por esto que doña Letizia se enamoró del vestido, pues sus hijas tienen varios pares de esta firma española, aunque no debemos ignorar que Carolina Herrera se encuentra entre sus sellos de moda de cabecera. Por lo que fuese, lo cierto es que estamos ante una pieza que no pasa de moda, así que esperamos que lo repita muchas veces más.