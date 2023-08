Harper Beckham acierta con la tendencia 'Barbie' más ponible

Han pasado semanas desde el estreno de Barbie, la película que ha batido récords de taquilla superando incluso a Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2 al recaudar más de 1000 millones de dólares en menos de tres semanas. Y si el filme continúa relevante tiempo después, lo mismo pasa con la tendencia Barbiercore que triunfa desde hace meses y que no parece vaya a irse a ninguna parte en lo que nos queda de 2023. Una de las embajadoras de la moda pink es Harper Beckham, la pequeña de Victoria y David, quien además de confirmar su apoyo como fan nº1 del Inter Miami CF llevando siempre los colores del equipo, nos ha dado la mejor idea para mantenernos fieles a los códigos estilísticos de la muñeca de Mattel en clave relajada.

Rosa y 'denim': el combo que nunca falla

Que los vaqueros es la prenda comodín que no puede faltar en ningún armario es un hecho que avalan los infinitos looks que pueden crearse a partir de un tejido que ostenta el superpoder de combinar con cualquier color y de adaptarse a prácticamente todo tipo de situaciones. En el caso de Harper Seven, auténtica forofa del Inter Miami CF (David Beckham es uno de los propietarios del equipo), no se ha perdido el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup y ha animado a los jugadores luciendo el rosa claro de la equipación que llevan los jugadores con un estilismo tan sencillo como impecable: tank top, jeans de corte recto y sneakers blancas.

Que Harper es ya toda una prescriptora de tendencias es un hecho en el que nos llevamos fijando un tiempo. La benjamina de los Beckham ha heredado el gusto por la moda de sus padres, pero sobre todo de Victoria, quien ha hecho gala toda la vida de una pasión que conocimos a través de su apodo "Posh Spice" ( "la Spice Pija") en las Spice Girls. Aunque en el caso de su hija, ha encontrado en las zapatillas de deporte a sus mejores aliadas para completar cualquier estilismo y las combina con vaqueros como en esta ocasión, aunque también con vestidos de silueta vaporosa y femenina.

¿Otro de sus looks de cabecera además del rosa? Las trenzas, que ha convertido en uno de sus peinados de referencia como demostró en el partido del Inter Miami CF y también en esta divertida publicación que subió Victoria. En la foto, Harper ilumina la raya de agua de David con el Instant Brightening Waterline Pencil, de Victoria Beckham Beauty, un lápiz en un tono nude muy claro que ayuda a contrastar los signos de cansancio con efecto inmediato.