Sabemos de dónde son Los versátiles looks de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para una cena familiar En Portixol (Mallorca) se han dejado ver con unos preciosos vestidos de verano, junto a Doña Sofía y su hermana, la princesa Irene

Las vacaciones de la familia real en Mallorca nos están dejando looks para el recuerdo, en los que tienen presencia firmas españolas y que resultan verdaderamente inspiradores por ser bonitos y polivalentes para diario. En su agenda vacacional, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la Infanta Sofía han acudido junto al Rey Felipe, Doña Sofía y su hermana, la princesa Irene al restaurante Mía de Guillermo Cabot. Allí han disfrutado de una cena familiar, tras la 41 edición de la Copa del Rey MAPFRE de Vela. Para la ocasión, cada una de ellas ha destacado por llevar un vestido cómodo y versátil, siempre fieles a su estilo.

La Reina Letizia recicla un look asequible

Doña Letizia, con una sonrisa y siempre pendiente de la princesa Irene, ha apostado por un diseño de líneas sencillas, que resaltaba su bronceado, su figura atlética y que le daba luz a su rostro. Se trata de una sola pieza de tejido fluido y plisado, con escote halter, cordel a la cintura, largo midi e inspiración preppy. Un modelo muy polivalente realizado en rojo coral, que lejos de lo que podría pensarse resulta asequible, ya que es de Mango y que hemos podido verle en otras ocasiones.

La monarca demostraba así, de nuevo, que menos es más y que el lujo silencioso (que no tiene por qué ser ni exclusivo, a priori, ni excesivamente discreto) ha llegado para quedarse entre las royals. También confirmaba esta tendencia a través de su bolso, una cartera de aires étnicos y su calzado, que en esta ocasión no incorporaba tacón, sino que eran unas sandalias planas con tiras joya, que conectan con las que hemos podido ver a modelos y aristócratas esta temporada. Una elección sofisticada, perfecta para verano, que nos recuerda que no es obligatorio recurrir a los tacones para deslumbrar.

La Princesa Leonor y el combo que siempre funciona

La mayor de las hijas de los reyes ha apostado por la que parece ser una de sus fórmulas de estilo favoritas en la época estival: vestido ligero con alpargatas. En esta ocasión el verde oliva ha sido el tono escogido por la Princesa Leonor para esta salida nocturna en Portixol. Su vestido de corte bohemio con un ligero estampado asiático en color blanco, estilizaba su figura. Una apuesta cómoda y relajada que destaca por su corte imperio, su largo al tobillo, sus mangas con volante y por su fruncido en el pecho, con escote de pico.

Como complementos, la Princesa de Asturias ha preferido jugar al contraste añadiendo una nota de blanco, tanto en su cartera de mano de Narciso Rodríguez para Zara (que estrenó su hermana al acudir a la Copa del Rey en Sevilla en mayo) como en sus esparteñas, que llamaban la atención por las ligeras tiras para atar al tobillo que estilizan la pierna. Eso sí, no ha renunciado a llevar las pulseras de hilo o gomas a todo color, propias de su edad y populares entre las más jóvenes en verano.

Sofía de Borbón apuesta por los estampados de tendencia

Aunque ha coincidido con su madre y su hermana, la Infanta Sofía ha marcado la diferencia inclinándose por un print que convence a las amantes del estilo boho. Ella posaba con un vestido en verde, morado y blanco que captaba todas las miradas gracias a su efecto brillante, logrado con un hilo dorado incorporado al tejido. Un tipo de prendas que encantan a la generación Z y que Sofía de Borbón ha llevado en un diseño con manga farol, corte a la cintura y largo al tobillo, obra de Babbaki, una firma en la que ya confió su hermana. El modelo pretende ser un guiño a los tradicionales tejidos mallorquines de Ikat, tal y como apuntan sus fundadoras Andrea y Beatriz Pérez-Más. Para completar el estilismo, recurrió también a las alpargatas blancas, pero renunció a llevar cualquier tipo de bolso.